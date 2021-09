Peine

Ärzte aus dem Kreis Peine blicken besorgt in den Herbst. „Die Delta-Variante führt immer wieder zu schweren Verläufen bei ungeimpften Menschen“, berichtet Dr. Friedrich Scheibe, Allgemeinmediziner und Kreisvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Peine. Für ältere Menschen und deren Pflegekräfte sehe die aktuelle Impfverordnung eine Auffrischungsimpfung vor. Daher haben Hausärztinnen und Hausärzte im Kreis mit Booster-Impfungen in Pflegeheimen begonnen. Auch die Planungen zur Grippe-Impfungen beginnen.

Peine: Genügend Impfstoff in Arztpraxen vorhanden

„Zu Beginn des Jahres wurde mit viel Aufwand durch mobile Impf-Teams in den Pflegeeinrichtungen geimpft, lange bevor man den Arztpraxen überhaupt Impfstoff zur Verfügung stellte“, so Scheibe. Heute sei die Situation eine andere: „Es gibt nun genügend Impfstoff für die Praxen. Uns ist es wichtig, den Impfschutz der schon Anfang des Jahres geimpften Patientinnen und Patienten in den Pflegeheimen aufzufrischen. So können wir diese vulnerablen Gruppen bestmöglich vor der neu aufflammenden Infektionswelle schützen“. teilßt der Allgemeinemdiziner mit.

Dr. Friedrich Scheibe impft in seiner Praxis Menschen gegen das Corona-Virus. Er informiert gemeinsam mit Dr. Marion Renneberg und Dr. Christian Pabst über die aktuelle Impfsituation. Für Erst- und Zweitimpfungen haben Praxen noch freie Termine. Quelle: Ralf Büchler

Zeitgleich vergeben Peiner Praxen auch Termine für Erst- und Zweitimpfungen an Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen möchten. „In der Vergangenheit waren es noch vorrangig die hochbetagten und vorerkrankten Patienten, welche schwere, mitunter tödlichen Verläufe der Erkrankung erleiden mussten. Mittlerweile sehen wir zunehmend jüngere, ungeimpfte Patienten mit schweren, teilweise sogar lebensbedrohlichen Verläufen. Daher unterstützen wir den dringenden Apell an die Bevölkerung, sich schnellstmöglich impfen zu lassen“, so Scheibe. Auch wenn es zuletzt vereinzelt zu Impfdurchbrüchen kam, sei dabei jedoch die Erkrankung in der Regel äußerst mild verlaufen.

