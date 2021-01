Corona-Impfung in Peine: Bei den Impfzentren besteht freie Wahl

Peine

Hier ist Geduld gefragt: Die Terminvergabe für die Corona-Impfungen ist gestartet, doch viele Anrufer kommen bei der Hotline für die Impfwarteliste (08 00) 9 98 86 65 nicht durch. Menschen aus dem Landkreis Peine sind deshalb verärgert. Für Empörung sorgt auch, dass nur 15 Prozent der 180 Termine im Peiner Impfenzentrum an der Woltorfer Straße an Einwohner des Landkreises vergeben wurden. „Das muss anders organisiert werden“, fordert Christiane Rumpeltes aus Abbensen, die für ihren Mann, der zur Ü-80-Gruppe gehört, einen Impftermin vereinbaren wollte.

Impftermine in Peine zu vereinbaren ist derzeit nicht möglich

„Alte Menschen können nicht derart vertröstet werden, sie sind in Sorge um ihr Leben“, sagt Rumpeltes. Gleich am Donnerstagmorgen zum Start der Terminvergabe nahm sie den Hörer in die Hand. Doch keine Chance: „Ich drücke mindestens stündlich auf die Wahlwiederholung, doch es ist ständig besetzt“, sagt sie. Auf dem Online-Impfportal des Landes habe sie versucht, sich auf die Warteliste setzen zu lassen - auch das sei nicht möglich.

Auf der Homepage erscheint ein Hinweis: „Zur Zeit gibt es Verzögerungen bei der Impfstofflieferung in Deutschland. Daher stehen leider keine Termine zur Verfügung, alle vorhandenen Impfdosen für die erste Impfung wurden bereits vergeben.“ „Aber weshalb wurden denn so viele Impftermine an Menschen vergeben, die gar nicht im Landkreis Peine wohnen?“, fragt Rumpeltes.

Derzeit freie Wahl bei den Impfenzentren

Kreissprecher Fabian Laaß klärt auf: „Möglichst viele Menschen sollten die Möglichkeit zur Impfung bekommen. In welchem Impfzentrum das geschieht, spielt dabei keine Rolle. Dem Landkreis war das Vorgehen bekannt, da die Angelegenheit jedoch auf Länderebene geregelt wird, „kann der Kreis an der Terminvergabe nichts ändern“, so der Sprecher.

Gesundheitsministerium überprüft die Vergabe

Die freie Wahl eines Impfzentrums ermögliche Menschen, sich nah an ihrem Wohnort impfen zu lassen, so Laaß. Einwohner aus Hohenhameln meldeten sich möglicherweise in Hildesheim an, und Menschen aus Lengede in Salzgitter. Auch Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums, betont: „Die Impforte sollten lebenspraktisch sinnvoll sein – und grundsätzlich sind die Impfeberechtigung dabei nicht an den Wohnort geknüpft.“ Allerdings möchte das Ministerium die Vergabe der Impftermine noch mal genau unter die Lupe nehmen: „Wir prüfen, ob zunächst die Auswahl an Impfzentren eingeschränkt wird“, sagt Grimm. Wer derzeit auf dem Impfportal die Postleitzahl von Peine eintippt, bekommt Impfzentren im Umkreis von 365 Kilometern aufgelistet. „Wir erwägen nur noch zwei Impfzentren anzeigen zu lassen“, berichtet der Sprecher.

Landkreis und Ministerium bitten um Geduld bei den Terminen

Laaß geht davon aus, „dass sich die Lage relativieren wird, je mehr Impfstoff zur Verfügung steht“. Wann das der Fall ist, sei jedoch noch unklar. „Die Kapazitäten für das Impfzentrum sind da, es mangelt am Impfstoff“, so der Kreissprecher. Er bittet um Geduld bei der Vergabe der Termine, ebenso das Gesundheitsministerium. „Es freut uns natürlich, dass ein so großes Interesse an den Impfungen besteht, aber wir möchten um Geduld bitten“, teilt Grimm mit. Der Landkreis Peine startet am Montag, 8. Februar, mit den Impfungen der Impfberechtigten – vorher waren die Seniorenheime dran.

Von Nina Schacht