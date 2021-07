Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche: Das müssen Peiner Eltern jetzt wissen

Kreis Peine

Die Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus ist unter Medizinern umstritten. Was empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko)? Können sich Ärzte, Eltern und Kinder gegen die offiziellen Empfehlungen hinwegsetzen? Was meint der Kreisvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Peine? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie sind die Regeln zur Covid-19-Impfung für Kinder und Jugendliche?

Seit wenigen Wochen empfiehlt die Stiko eine Corona-Impfung für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Krankheiten wie Adipositas, angeborener oder erworbener Immundefizienz oder bei einem Herzfehler. Eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche gibt es derzeit aber nicht, die Datenlage sei noch zu gering, hieß es vom Expertengremium. Außerdem, argumentierte die Stiko, sei das Risiko einer schweren Erkrankung mit Covid-19 für diese Altersgruppe gering. Einziger zugelassener Impfstoff für diese Altersgruppe ist das Vakzin von Biontech.

Wie argumentieren Ärzte, die eine Impfung ablehnen?

Unter 18-Jährige zu impfen, ist bei Ärzten umstritten. Viele Mediziner richten sich strikt nach der Empfehlung der Stiko. Beispielsweise fordert die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, ihre Berufskollegen auf, Kinder und Jugendliche nur bei Vorerkrankungen zu impfen. Wenker, die auch als Impfärztin in einem Impfzentrum arbeitet, würde ein gesundes 15-jähriges Mädchen ungeimpft nach Hause schicken. So ist es in den vergangenen Tagen in Impfzentren bereits passiert.

Mitarbeiterin Alexandra Hamann impft in der Praxis von Dr. Scheibe. Quelle: Ralf Büchler

Das Drängen der Politik auf ein zügiges Impfen von Kindern und Jugendlichen hält Wenker für unangebracht. „Ich habe wenig Verständnis, wenn die Politik in dieses Thema eingreift“, betonte sie. Für die Ärzte zähle die Empfehlung der Stiko.

Womit begründen Ärzte, dass man Kinder impfen sollte?

Andere Mediziner würden auch Kinder und Jugendliche ohne Vorerkrankungen gegen Covid 19 impfen. „Ich habe bislang noch niemanden unter 18 Jahren geimpft, aber es gibt viele Jugendliche, die eine Impfung wollen, damit sie wieder am sozialen Leben teilnehmen oder den Urlaub richtig genießen können. Und das ist vollkommen ok“, sagt Dr. Friedrich Scheibe, Kreisvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Peine. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen habe in den vergangenen eineinhalb Jahren auf viel verzichtet, um andere zu schützen, jetzt müsse auch etwas für diese Gruppe getan werden. Wenn dann auch noch die Erziehungsberechtigten grünes Licht geben würden, stehe einer Impfung nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung nichts im Wege. Jedoch verstehe er auch, wenn Ärzte aufgrund der Stiko-Empfehlung und der geringen Impfstoffmenge vorerst nur chronisch kranke Kinder impfen.

Warum ärgern sich Peiner Mediziner?

Was Dr. Friedrich Scheibe und seine Kollegen ärgert, sind die ständigen Kehrtwendungen der Stiko und der Politik. „Das ist katastrophal. Über die Stiko-Empfehlung zur Kreuzimpfung nach der ersten Astrazeneca-Dosis wurden wir Hausärzte zum Beispiel nicht informiert. Das führt dazu, dass wir jetzt vermutlich auf Astrazeneca sitzen bleiben, weil niemand mehr diesen gut wirksamen Impfstoff haben möchte.“ Die Patientinnen und Patienten seien verunsichert, welchen Impfstoff sie nun bei der Zweitimpfung bekämen, und wollten Termine vorziehen. Bei Änderungen an den Impfempfehlungen müssten die Ärzte frühzeitig eingebunden werden, fordert der Ilseder Mediziner. Andernfalls komme die gesamte Impfkampagne ins Schlingern.

Eine Spritze wird für die Impfung vorbereitet. Quelle: Ralf Büchler

Die Stiko hatte mitgeteilt, dass alle Menschen über 18 Jahren, die eine erste Dosis des Corona-Vakzins von Astrazeneca erhalten haben, künftig als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff bekommen sollen – also Biontech oder Moderna. Dann sei die Wirkung besser und der Abstand zwischen den beiden Impfungen kürzer, hieß es.

Dürfen gesunde Kinder und Jugendliche entgegen der Empfehlung der Stiko eine Impfung bekommen?

Ja, unabhängig von der Stiko-Empfehlung ist es möglich, auch 12- bis 17-Jährige ohne Vorerkrankungen impfen zu lassen. Der Einsatz des Impfstoffs bei unter 18-Jährigen ohne Vorerkrankungen wird derzeit zwar nicht allgemein empfohlen, „ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen beziehungsweise der Sorgeberechtigten möglich“, heißt es in der Empfehlung der Stiko.

Welche Nebenwirkungen von Biontech bei Kindern sind bekannt?

Nach den bisherigen Erkenntnissen kann es nach der Impfung mit dem Vakzin zu Herzmuskel- und Herzmuskelbeutelentzündungen kommen. Entsprechende Warnhinweise auf den Packungen von Biontech und Moderna gibt es in den USA und in Großbritannien.

Warum entscheiden sich viele Eltern mit ihren Kindern trotzdem für eine Impfung?

Es gibt die Furcht von Eltern, ihre Kinder könnten nach einer Infektion unter Folgen von Long-Covid leiden. Nach der eigentlichen Infektion mit dem Coronavirus können auch bei Kindern und Jugendlichen sehr belastende Langzeitfolgen auftreten, wie zum Beispiel anhaltende Müdigkeit, Schlafstörungen und eine insgesamt geringere Leistungsfähigkeit.

Welche Position nimmt die Landesregierung ein?

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) haben die Impfkommission aufgefordert, ihre Vorgaben angesichts der sich ausbreitenden und als besonders ansteckend geltenden Delta-Variante noch einmal zu prüfen. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen sieht die Ministerin noch „Luft nach oben“. Bei den unter 18-Jährigen seien bisher nur 0,9 Prozent durchgeimpft, und 2,5 Prozent hätten eine erste Impfung erhalten (Stand Ende Juni). Das Interesse von Jugendlichen an einer Impfung sei aber vorhanden.

Was ist aus den Plänen des Landes für eine groß angelegte Impfkampagne für Schüler geworden?

Eigentlich wollte die Landesregierung alle Schüler in Niedersachsen ab zwölf Jahren zu einer Impfaktion einladen. Ab Juli sollten Schüler in Schulen, kommunalen Gebäuden und Impfzentren geimpft werden. Doch die Aktion musste abgeblasen werden, denn die Bundesregierung machte deutlich, dass dafür nicht extra Impfstoff bereitgestellt werden würde. Außerdem hatte die Stiko die Impfung von Kindern und Jugendlichen ja nicht empfohlen.

Von Thomas Kröger