Corona: Impfen und testen in Peine – das  muss man jetzt wissen 

Kreis Peine

Das Impfzentrum des Landkreises Peine hat am 21. September seine Arbeit eingestellt, aber noch sind längst nicht alle Menschen im Peiner Land geimpft. Wohin kann man sich nun wenden, wenn man sich für den Piks entscheidet? Und diejenigen, die das nicht wollen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht können, müssen sich nach wie vor für viele Aktivitäten testen lassen. Wo geht das nach der Schließung vieler Testzentren noch? Und was kommt auf sie zu, wenn dieses Angebot nicht mehr kostenlos ist? Hier finden Sie Antworten auf viele häufig gestellte Fragen.

Wo kann ich mich impfen lassen?

Corona-Schutzimpfungen werden hauptsächlich in den Arztpraxen durchgeführt. Interessierte können sich direkt an ihren Arzt wenden oder über die Homepage www.arztauskunft-niedersachsen.de eine Praxis in der Nähe ermitteln, in der geimpft wird. Man kann dort angeben, in welchem Radius gesucht werden soll. Termine müssen direkt mit der jeweiligen Praxis vereinbart werden. Achtung: Die allgemeine Hotline 116117 vermittelt keine Impftermine! Wie die Ärzte das Thema Impfungen handhaben, ist von Praxis zu Praxis unterschiedlich und sollte jeweils erfragt werden.

„Die Nachfrage hat seit der Schließung des Impfzentrums in moderatem Umfang wieder zugenommen“, sagt der Peiner Ärzte-Sprecher Dr. Friedrich Scheibe. Zurzeit kämen viele jüngere Menschen, die ihre sozialen Freiheiten zurück haben wollen. Aber auch Ältere ließen sich nun impfen, die das bisher noch nicht getan haben. Als Grund werde oft angegeben, dass die Schnelltests auf Dauer zu umständlich und demnächst dann auch zu teuer seien. Mit Abstand am beliebtesten sei der Impfstoff von Biontech. Johnson & Johnson werde von denen nachgefragt, die eine schnelle vollständige Immunisierung anstreben, etwa vor Reisen. Unpopulär ist das Vakzin von Astrazeneca.

Wann muss ich mich testen lassen?

In Niedersachsen sind viele Aktivitäten wie Restaurantbesuche oder die Teilnahme an Veranstaltungen an die 3G-Regel gebunden. Man muss also entweder vollständig geimpft oder genesen sein oder aber getestet, was durch eine aktuelle Bescheinigung nachgewiesen werden muss. Das gilt zurzeit auch bei jeder Einreise in die Bundesrepublik Deutschland.

Wo kann ich mich zurzeit testen lassen?

Auch wenn viele der Schnelltestzentren, die zu Beginn der Testpflicht wie Pilze hochgeschossen sind, ihren Betrieb inzwischen wieder eingestellt haben, gibt es ausreichend Möglichkeiten, an die Negativ-Bescheinigung zu kommen. „Die von uns beauftragten Schnelltestzentren listen wir auf unserer Internetseite www.landkreis-peine.de auf“, sagt der Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. Eines befindet sich in der ehemaligen Markt-Apotheke am historischen Marktplatz in Peine. Hier werden auch Reise-PCR-Tests für Selbstzahler angeboten. Weitere vom Landkreis beauftragte Schnelltestzentren sind in Peine auf dem Globus-Parkplatz, auf dem Kaufland-Parkplatz, in der Physiotherapie Sara Oehlmann in Hohenhameln und im Löwen-Fitness in Lengede.

Tests werden aber auch von Apotheken und Arztpraxen durchgeführt. Über schnelltestende Apotheken im Peiner Land kann man sich gut im Internet auf der Seite www.apothekenmanager.de informieren. Dort tauchen nach Eingabe der Postleitzahl alle Apotheken in der Nähe auf. Unter dem jeweiligen Namen gibt es den Hinweis „Covid-19 Schnelltest“, wenn dieser angeboten wird. Außerdem bieten viele Arztpraxen Schnelltests an. Welche das sind, ist über die Homepage www.arztauskunft-niedersachsen.de zu erfahren. Die testende Einrichtung stellt einen Nachweis zum Testergebnis aus, auf dem Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein müssen. Der Schelltest ist nach der Ausstellung 24 Stunden gültig. Auch viele Arbeitgeber bieten bescheinigte Testungen an.

Muss ich für den Test bezahlen?

Derzeit sind die Schnelltests in den Zentren noch kostenlos, doch das wird sich am 11. Oktober bundesweit ändern. Begründet wird das von der Bundesregierung damit, dass bis dahin jeder die Möglichkeit hatte, sich kostenlos impfen zu lassen. Ausnahmen sollen dann nur noch für Menschen gelten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können und für solche Gruppen, für die es keine Impfempfehlung gibt. Eine feste Vorgabe, was ein Test kosten wird, gibt es nicht und sei auch nicht geplant, teilt der Sprecher des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm, auf Nachfrage mit.

„Wir gehen derzeit davon aus, dass wir für einen Schnelltest etwa 18 Euro berechnen werden, damit unsere Kosten für Einkauf und Personal gedeckt sind“, sagt Stephanie Schenk, Filialleiterin in der Löns-Apotheke in Edemissen. Zurzeit seien die Tests für Apotheken, die damit ihr Fachpersonal betrauen, ein Verlust-Geschäft. „Wir bieten sie aber als Service für unsere Kunden mit Terminvergabe trotzdem an“, so Schenk.

Müssen auch Kinder und Jugendliche getestet werden?

Alle Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sowie Schüler, die im Rahmen des verbindlichen Testkonzepts regelmäßig getestet werden und einen Schülerausweis vorlegen können, sind von der generellen Testpflicht im Zusammenhang mit der 3G-Regel ausgenommen. Diese Ausnahme gilt auch in den Ferien.

Von Kerstin Wosnitza