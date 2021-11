Corona-Impfen im Akkord: Viele Peiner wollen den Booster

Kreis Peine

Im Kreis Peine wird unter Hochdruck geboostert: In Edemissen hat das mobile Impfteam des Landkreises Peine am Montag ohne Terminvergabe im Akkord Piks auf Piks verteilt. In der Impfstation am Klinikum Peine ging es zu wie in einem Taubenschlag, und der Impfstützpunkt im Unternehmenspark Peine nimmt am Dienstag die Arbeit auf. Dort wird nur nach vorheriger Anmeldung geimpft, bis Montagmittag wurden bereits nahezu 10 000 Termine vergeben.

Ansturm beim offenen Impfen in Edemissen

Einen regelrechten Ansturm gab es am Montagnachmittag von 14 bis 20 Uhr beim offenen Impfen in der Aula der Grundschule Drachenstark in Edemissen. „Die ersten Interessenten waren schon vor 13 Uhr vor Ort“, sagt Schulleiter Dirk Brandes, der den Termin initiiert, in Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam durchgeführt und gleich für das Boostern der Beschäftigten an der Schule genutzt hat. Zeitweise reichte die Schlange der Impfwilligen von der Schultür die ganze Straße „Am Mühlenberg“ entlang bis an den Gebäuden der Integrierten Gesamtschule (IGS) vorbei zur Kreuzung.

Was auf der einen Seite sehr positiv war, hatte aber auch eine Kehrseite: Die Verkehrssituation war durch geparkte Fahrzeuge zwischenzeitlich so unübersichtlich, dass sogar die Polizei gerufen wurde. Einschreiten mussten die Beamten dann aber doch nicht. Auf dem Schulgelände duftete es nach Bratwurst, frisch gebackenen Brezeln und alkoholfreiem Punsch: Der Förderverein bot kleine Stärkungen an, die nach der langen Wartezeit vor der Impfung von vielen gern genutzt wurde. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde dann noch in einer Feuerschale ein Feuer entzündet.

Hier kann man sich impfen lassen Termine für Impfungen im Klinikum werden online www.impfstation-peine.de oder telefonisch montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter (0 51 71) 93 17 71 vergeben. Für Impfungen im Unternehmenspark kann man sich online unter www.landkreis-peine.de/Impfstützpunkt-mobiles-Impfteam-Landkreis-Peine.de oder telefonisch montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer (0 51 71) 9 87 92 40 anmelden. Die für die Impfung notwendigen Unterlagen können auf der Homepage des Landkreises heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden, liegen aber auch vor Ort bereit. Darüber hinaus sind der Personalausweis und – sofern vorhanden – der Impfausweis mitzubringen. Das gilt auch für die Impftermine der mobilen Impfteams an verschiedenen Orten im Kreisgebiet. Jedes Angebot ist für jeden Interessenten offen, unabhängig vom jeweiligen Wohnort. Angeboten werden jeweils Erst-, Zweit-, Booster- und Genesenen-Impfungen. Weitere Termine im November: Mittwoch, 24. November, 8.30 bis 18 Uhr, Schokoland in Peine; Montag, 29. November, 14 bis 20 Uhr, Gebläsehalle in Groß Ilsede, Dienstag, 30. November,13 bis 16.30 Uhr, Mensa der Haupt- und Realschule in Hohenhameln. Termine im Dezember: Montag, 6. Dezember, 9 bis 16 Uhr: Fips in Peine, Werderstraße 38; Mittwoch, 8. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Bürgerzentrum Vechelde; Dienstag, 14. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln; Mittwoch, 15. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Burgschule in Peine; Donnerstag, 16. Dezember, 13 bis 18 Uhr, Gymnasium am Silberkamp in Peine.

Im Impfstützpunkt gibt es noch Kapazitäten

Im Impfstützpunkt in Peine an der Woltorfer Straße gibt es trotz des Ansturms noch Kapazitäten: „In der zweiten Dezemberhälfte sind noch etliche Termine frei, und auch für Januar und Februar kann man sich bereits jetzt anmelden. Dann wird bei sehr vielen das halbe Jahr seit der zweiten Impfung um sein und die empfohlene Booster-Impfung anstehen“, sagte der Sprecher der Landkreisverwaltung, Fabian Laaß. Die Terminvergabe erfolgt montags bis freitags von 9 bis 15.55 Uhr im Fünf-Minuten-Takt, Tag und Uhrzeit kann man – je nach Verfügbarkeit – frei wählen. Noch gibt es auch in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester reichlich freie Kapazitäten, wenn viele Menschen nicht arbeiten müssen.

Dr. Jan Heinemann und Ramona Mischok mit einer Impfwilligen. Quelle: Ralf Büchler

Die Impfstation am Peiner Klinikum an der Virchowstraße ist am Montag um 9 Uhr mit einer Terminsprechstunde an den Start gegangen. Zwar kamen die Impfwilligen Schlag auf Schlag, doch mit langen Wartezeiten musste man nicht rechnen. „Das wird am Dienstag bei der offenen Sprechstunde, zu der man ohne vorherige Anmeldung kommen kann, vermutlich ganz anders aussehen“, sagte Dr. Jan Heinemann, der innerhalb weniger Tage in einem Nebentrakt des Krankenhauses die Impfstation eingerichtet hat und nun betreibt. „Im Moment läuft alles wie am Schnürchen“, sagte er kurz nach dem Start.

Margret Dreger (links, mit ihrer Tochter) war eine der Ersten, die sich an der Impfstation im Klinikum in Peine ihren Booster abgeholt hat. Quelle: Ralf Büchler

Eine der Ersten, die sich in der Impfstation ihren Booster abholten, war Margret Dreger. „Meine Tochter hat mich online hier angemeldet. Ich bin froh, dass es so schnell geklappt hat. Bei meinem Hausarzt hätte ich noch mehr als vier Wochen warten müssen. Meine zweite Impfung war schon im März – ein halbes Jahr ist also schon lange rum“, sagte Dreger, deren 90. Geburtstag kurz bevorsteht. Zwar hatte die Tochter sie hergefahren, doch zum Impfen ging sie dann mit ihrem Rollator allein. „Es müssen ja nicht mehr Personen in den Räumen sein als unbedingt nötig“, betonte sie. Auch Hans-Jürgen Salten hat am Montagmorgen seine Auffrisch-Impfung bekommen. Ganz leicht sei die Terminvereinbarung für ihn nicht gewesen: „Telefonisch durchzukommen war schwierig, und mit dem Internet kann ich nicht umgehen.“

Der Impfstoff von Moderna wird gut angenommen

Trotz aller positiven Nachrichten macht sich Heinemann Sorgen wegen der Äußerungen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) bezüglich der Impfstoffe. Aktuell bittet er darum, bevorzugt Moderna zu verimpfen. „Natürlich folgen wir der Empfehlung. Das erfordert aber viel zusätzliche Aufklärung, denn viele Menschen bevorzugen das Vakzin von Biontech“, hat Heinemann beobachtet. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass der Impfstoff von Moderna absolut gleichwertig ist und nur bei Personen unter 30 Jahren nicht verwendet werden soll. „Die Menschen haben das bislang überwiegend einsichtig auf- und den Impfstoff gut angenommen“, sagt der Arzt. Genau konnte er die Zahl der Geimpften am späten Nachmittag noch nicht benennen, es seien aber Drei- bis Vierhundert gewesen.

Für sein Team hat Heinemann schriftlich genau aufgelistet, unter welchen Voraussetzungen welcher Impfstoff verwendet werden soll. Wichtig sei seiner Meinung nach, dass das Präparat von Biontech in ausreichender Menge zur Verfügung steht, wenn der Startschuss für die Impfungen von Kindern unter zwölf Jahren kommt. „Für Kinder wird es auf absehbare Zeit nur dieses Präparat geben“, betont der Mediziner.

Von Kerstin Wosnitza