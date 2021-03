Corona-Tests strategisch einsetzen, bei Lockerungen oder Verschärfungen stärker lokal differenzieren, zügig in Hausarzt-Praxen impfen und vorsichtig Schulen und Kitas weiter öffnen – das sind Wünsche der Peiner Bundestags- und Landtagspolitiker für die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch.

So läuft es gerade in Sachsen-Anhalt: Grundschullehrerinnen in Burg warten auf das Testergebnis von einem selbst durchgeführten Corona-Test. Mit einer erweiterten Teststrategie könnte es mehr Sicherheit vor Ansteckungen geben, auch einige Peiner Schulen bieten bereits Schnelltests für Lehrer an. Quelle: Ronny Hartmann/dpa