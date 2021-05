Peine

Die Infektionsgefahr ist weiterhin groß – auch wenn im Landkreis Peine die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz inzwischen deutlich unter 100 liegt. Eine gute Gelegenheit, jetzt schnell noch eine Hochzeit zu planen? Die PAZ gibt Antwort auf diese Corona-Frage des Tages.

Gerade Feierlichkeiten wie Hochzeiten waren in der Vergangenheit oftmals Auslöser für größere Infektionsausbrüche. Für die Trauzeremonie gelten in Standesamt und Kirche zwingend die Maßnahmen eines Hygienekonzepts – vom Abstandsgebot bis hin zum Tragen von medizinischen Masken. Die Zahl der zugelassenen Personen bei einer Inzidenz von unter 100 richtet sich also nach dem verfügbaren Raum.

Für anschließende Feiern gelten die stehenden Kontaktregelungen. In Hochinzidenzkommunen, wozu Peine (noch) zählt dürfen deshalb private Zusammenkünfte aus Anlass einer Hochzeit nur mit einem Haushalt plus einer weiteren Person stattfinden. Auch in der kommenden Woche erlauben die Regelungen, sofern es Lockerungen gibt, nur eine Person mehr.

„Vielleicht verschieben Sie Ihre Hochzeit unter diesen Umständen dann lieber noch ein wenig“, schreibt das Land Niedersachsen zu den aktuellen Regelungen.

Von der Redaktion