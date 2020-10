Am dritten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Peine zweistellig gestiegen. Gleich 29 neue Fälle waren es von Mittwoch auf Donnerstag, ein Negativ-Rekord. Weil die Zahlen Anlass zur Sorge geben, verhängte das Peiner Klinikum ein Besuchsverbot, in der Grundschule Essinghausen musste derweil eine 1. Klasse in Quarantäne.