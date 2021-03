Peine

Reicht es in der Pandemie aus, in geschlossenen Räumen zu lüften? Wie senken Luftreiniger das Ansteckungsrisiko virenbelasteter Aerosole? Das Deutsche Rote Kreuz Peine (DRK) nimmt dazu an einer Testreihe der Firma Miele teil. Vor kurzem wurde der Luftreiniger in den beiden Rettungswachen des Peiner DRK (Peine und Hohenhameln) aufgebaut. Das Unternehmen Miele möchte Praxiserfahrungen an Orten sammeln, an denen zahlreiche Menschen zusammen kommen. Zudem ist die Rettungswache ein sensibler Bereich in der Pandemie – Rettungsdienstleiter Stefan Fries: „Wir arbeiten in einem sehr kritischen Bereich, da wir immer mit Patienten in Kontakt sind, die mit Corona infiziert sein könnten.“

So funktioniert der Luftreiniger

Nach Angaben des Herstellers filtert die Lüftungsanlage – je nach Größe – sechsmal pro Stunde die komplette Raumluft, fünf Filterstufen erfassten 99,995 Prozent aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien und Pilze. Das Gerät sei für den Einsatz in Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen konstruiert. Die Luftreiniger eignen sich für Raumgrößen von bis zu 45, 80 oder 200 Quadratmetern. Das Gerät leiste dort Unterstützung, wo zum Schutz gegen Covid-19 häufiges und gründliches Lüften nicht ausreichend möglich oder gewünscht sei.

„Wenn das Gerät die Viren- und Bakterienbelastung reduziert, wird unsere Arbeit maßgeblich erleichtert“, so Fries. 45 Mitarbeiter arbeiten regulär beim Peiner DRK im Rettungsdienst. Während Corona dürfen sich in dem Mitarbeiter Raum maximal fünf Personen unter strengen Hygienebestimmung aufhalten. „Ob die Testreihe erfolgversprechend ist, bleibt noch abzuwarten. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes füllen dazu einen Fragebogen der Firma Miele aus“, sagt der Chef der Rettungswache.

Auch in Schulen und Kindergärten wird getestet

Die Wirksamkeit der Luftreiniger sei bereits erfolgreich bewiesen ist, so Miele. Bei den Feldtests gehe um Bedienkomfort und Anwenderfreundlichkeit sowie um die Geräuschentwicklung. Bislang werden die Luftreiniger in Peine ausschließlich beim DRK getestet –anderenorts seien sie auch in Schulen, Kindergärten, Schulungszentren und Arztpraxen aufgebaut worden.

Von Nina Schacht