Zutritt nur noch für Mitarbeiter! Nachdem im CMS Pflegewohnstift in Vechelde drei Bewohner an Corona erkrankt sind, musste die Einrichtung ein Besuchsverbot verhängen. Das Vechelder Seniorenheim ist die fünfte Einrichtung im Landkreis, in der seit Pandemie-Beginn ein Corona-Ausbruch öffentlich wurde.