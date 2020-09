Peine

Besuchsverbot für Angehörige und Bewohner in Zimmer-Quarantäne: Im Peiner Seniorenheim am Stadtpark gibt es einen Corona-Ausbruch. Eine Mitarbeiterin und zwei Bewohner wurden positiv getestet. Das bestätigte am Dienstagabend Ralf Niederreiter, der Kreis-Geschäftsführer des Betreibers Deutsches Rotes Kreuz.

90 Bewohner leben derzeit im DRK-Seniorenheim am Peiner Stadtpark. Von ihnen und den rund 80 Mitarbeitern wird das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch einen Abstrich für weitere Corona-Tests nehmen, nachdem nun bekannt ist, dass eine Mitarbeiterin und zwei Bewohner an Covid-19 erkrankt sind. „Natürlich fährt einem bei dieser Nachricht ein Schrecken in die Glieder. Corona ist definitiv kein Spaß, vor allem wenn es um Menschen geht, die einem anvertraut werden“, sagt DRK-Kreis-Geschäftsführer Ralf Niederreiter. Doch sein Team sei vorbereitet. „Wir haben natürlich ein entsprechendes Konzept, was im Falle eines Falles zu passieren hat“, betont er.

Anzeige

Für das gesamte Heim wurde ein Besuchsverbot verhängt

Die beiden erkrankten Bewohner werden ausschließlich auf ihrem Zimmer versorgt und gepflegt – und zwar nur noch in Schutzkleidung. Mitarbeiter werden nur in einem bestimmten Wohnbereich eingesetzt und wechseln nicht. Für das gesamte Seniorenheim wurde ein Besuchsverbot verhängt. „Wir schotten uns erstmal ab, bis alles weitere geklärt ist“, betont Niederreiter. Die Mitarbeiter mussten bei ihrer Arbeit bereits Mund-Nasen-Schutz tragen, „jetzt werden wir womöglich auf noch sicherere FFP-II-Schutzmasken übergehen“, erläuterte Niederreiter.

Die Krankheitsfälle beschränken sich derzeit auf einen kleinen Wohnbereich mit derzeit elf Bewohnern. Alle Angehörigen seien über die Situation informiert worden. Das DRK werde eng mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten, Kontaktlisten wurden geführt. „Wir können genau nachvollziehen, wer wann bei wem in unserem Haus war“, betont Niederreiter. Jetzt heiße es Daumen drücken, dass es möglichst wenig weitere Fälle gibt, „und wir die Sache schnell und positiv zu Ende bringen“.

Erkrankte Bewohner weisen keine Symptome auf

Die Mitarbeiterin hatte sich bereits in der vergangenen Woche krank gemeldet und sich testen lassen, weil sie Corona-Symptome aufwies. Freitag stand das positive Ergebnis fest. Die erkrankten Bewohner sollen aus dem Wohnbereich stammen auf dem die Mitarbeiterin eingesetzt war. „Nach meinem Kenntnisstand weisen beide Bewohner derzeit keinerlei Symptome auf“, sagt Peines DRK-Geschäftsführer.

Corona und Seniorenheim – dass das eine gefährliche Mischung ist, bekam im Landkreis Peine bereits das Seniorenheim „Brockenblick“ in Gadenstedt zu spüren. Dort war das Virus bereits im März ausgebrochen. Sieben Bewohner starben laut Landkreis in Folge der Infektion – das ist fast ein Drittel aller bekannten Corona-zwölf Todesfälle im Landkreis. Seit dem 24. April ist diese Zahl glücklicherweise nicht weiter angestiegen.

Corona: 36 Infizierte im Kreis Peine Im Kreis Peine sind aktuell 36 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt seien seit Beginn der Pandemie 277 Menschen erkrankt, berichtete Kreissprecher Fabian Laaß am Dienstag. 229 Personen gelten als genesen und zwölf starben infolge einer Covid-19-Erkrankung. In Quarantäne befinden sich derzeit 289 Personen, daraus entlassen worden sind 2209. Somit waren bislang insgesamt 2498 Menschen von dieser Vorsichtsmaßnahme betroffen Der aktuelle Wert der Sieben-Tage-Inzidenz (also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) liegt nach Angaben von Laaß bei 13,41. Im Testzentrum im ehemaligen Werksgasthaus wurden am Dienstag 67 Abstriche entnommen. Im Klinikum Peine gibt es aktuell drei Verdachtsfälle und einen bestätigten Fall auf der Normalstation sowie einen Verdachtsfall und einen bestätigten Fall auf der Intensivstation.

Zuletzt waren auch zweistellige Infektionszahlen aus einem Seniorenheim in Uetze an der Peiner Kreisgrenze gemeldet worden. Zwischenzeitlich hatten 39 von 47 Corona-Fälle der Gemeinde Uetze ihren Ursprung im Seniorenheim.

Von Christian Meyer