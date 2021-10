Kreis Peine

Kurz vor den Herbstferien steigt die Inzidenz im Kreis Peine wieder an – und liegt laut Robert-Koch Institut bei 64,0. Die meisten Neu-Infektionen sind derzeit dem Bereich Schule zuzuordnen. Grund dafür ist ein Corona-Ausbruch an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Vechelde. Die Zahl der erkrankten Schüler ist am Freitag auf 25 gestiegen. Das teilte der Landkreis Peine auf Anfrage mit. Zu Beginn der Woche hatte der Kreis zunächst elf Corona-Fälle an der Schule gemeldet – in den ersten und zweiten Klassen, für die bis dahin keine Maskenpflicht galt. Die beiden Jahrgänge wurden vorerst ins Distanzlernen nach Hause geschickt. 

Auch Schüler des dritten und vierten Jahrgangs erkrankt

Mittlerweile sind auch vereinzelt Schüler aus anderen Jahrgängen positiv getestet worden. Am Freitag meldet die Schule einen Corona-Fall aus einer vierten Klasse. Einen Tag zuvor lag das positive PCR-Testergebnis eines Schülers aus dem dritten Jahrgang vor. Der Schüler war allerdings nach positivem Selbsttest seit Wochenanfang nicht mehr in der Schule anwesend. „Der erste und zweite Jahrgang sind besonders betroffen“, bestätigt Schulleiterin Jessica Saalfeld. Ob sich die erkrankten Schüler aus den dritten und vierten Klassen, in der Schule angesteckt haben, lasse sich nicht mit Gewissheit sagen. „Wahrscheinlich fand die Ansteckung dieser Kinder im privaten Bereich statt“, ergänzt Saalfeld.

Nachdem bereits die ersten und zweiten Klassen seit Anfang der Woche im Homeschooling unterrichtet werden, sind seit gestern auch die Schüler des dritten Jahrgangs zu Hause, der vierte Jahrgang seit Freitag. „Für die Eltern ist das eine große Herausforderung“, sagt Saalfeld. Sie steht im ständigen Kontakt mit den Eltern. Den Kindern gehe es den Umständen entsprechen gut, bislang habe sie die Rückmeldung bekommen, dass die Kinder entweder symptomlos seien oder milde Verläufe hätten.

Kreis: Eltern werden PCR-Tests angeboten

Auch ein Elternteil ist per PCR-Test positiv auf das Corona-Virus getestet worden. „Der Landkreis bietet den Eltern PCR-Tests an“, sagt Kreissprecher Fabian Laaß, geimpfte Personen müssten diesen allerdings nicht machen. Am Montag beginnen in Niedersachsen die Herbstferien. Wie es danach an der Vechelder Grundschule weitergeht, ist noch unklar. „Feststeht, dass wir zunächst weiterhin täglich testen“, sagt Saalfeld. Ob es wieder eine Maskenpflicht für die Erst- und Zweitklässler geben wird, bleibe abzuwarten.

Übersicht zu den Neuinfektionen im Kreis Peine: In Vechelde sind 25 Schüler einer Grundschule erkrankt, die meisten Infektionen gibt es demnach im schulischen Bereich. In der Stadt Peine stecken sich Menschen überwiegend im familiären Umfeld an. Quelle: Landkreis Peine

So ist die Lage an anderen Schulen

Auch an anderen Schulen im Kreis sind Corona-Fälle aufgetreten. Zwei Schüler aus einer fünften Klasse des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums sind in Quarantäne und ein Kind aus einer dritten Klasse der Grundschule Südstadt muss zu Hause bleiben.

Das sind die Zahlen für Niedersachsen

Im Kreis Peine liegt der Inzidenzwert den zweiten Tag über 50 und liegt somit über dem Landesdurchschnitt (45,4). Landesweit sind bislang 308 070 Menschen an einer Covid-19-Infektion erkrankt. 6 019 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben. Gute Nachrichten gibt es aus dem Peiner Klinikum: Dort muss weiterhin laut dem Intensivregister kein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden.

Von Nina Schacht