„Coole Fotos“: PAZ-Leser knipsen ihre Schneemänner

Kreis Peine

Das gesamte Peiner Land ist schon seit Tagen von Schnee bedeckt – mehr als genug, um daraus Schneemänner zu bauen. Daher hat die PAZ ihre Leser aufgerufen, die schönsten Schneemann-Fotos einzureichen. Ein Teil davon soll an dieser Stelle vorgestellt werden. Übrigens: Auf die Gewinner der Aktion warten tolle Preise.

Ob ganz klassisch oder ausgefallen: Die PAZ-Leser legten beim Bauen ihrer Schneemänner große Kreativität an den Tag. So steht zum Beispiel die Kreation der achtjährigen Lillith Schellhase Kopf, während der Schneemann von Annabell Fischer eine „gängige Bauweise“, dafür aber ein tierisches Accessoire in Form eines Huhns hat. Und dass ein Schneemann nicht unbedingt aufrecht stehen muss, beweist das Bild von Familie Sander.

Anzeige

Zur Galerie Aus zahlreichen Ortschaften im ganzen Kreisgebiet schickten die PAZ-Leser Fotos ein. Wie gut zu sehen ist, ließen Schneemann-Bauer ihrer Kreativität freien Lauf.

Gutscheine von Modegeschäft Männersache für die ersten drei Plätze

Noch bis einschließlich Sonntag läuft die Leserfoto-Aktion. Als Preise winken Gutscheine vom Modegeschäft Männersache in der Peiner Innenstadt: Der erste Platz bekommt einen Gutschein über 75 Euro, Platz zwei einen über 50 und der Drittplatzierte einen über 25 Euro. Schicken Sie uns einfach ihre Bilder per E-Mail mit dem Betreff „Schneemann“ an die Adresse redaktion@paz-online.de.

Von Dennis Nobbe