Der Pflegenotstand ist in aller Munde. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wird Sybille Bullatschek als Altenpflegerin mit Leib und Seele erfinderisch – und versucht mittels Hypnose Personal zu rekrutieren. Im Forum steht am Donnerstag ein besonderer Comedy-Abend an.