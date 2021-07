Comeback auf großer Bühne: Peiner Stadtorchester freut sich über Buchung

Peine

Riesengroße Freude beim Peiner Stadtorchester: Nach der coronabedingten Zwangspause hat die Music Session Gang ein reizvolles Angebot erhalten. Die Peiner Musiker dürfen am Mittwoch, 4. August, nicht irgendein Comeback geben, sie dürfen beim Wolters Applaus Garten in die Saxofone und Trompeten blasen, den Bass zupfen und ihren Big-Band-Sound erklingen lassen. 400 Besucher sind auf dem Gelände der Bierbrauerei erlaubt. Das hat etwas von 0 auf 100! Denn: „Tatsächlich durften wir mehr als anderthalb Jahre nicht mehr auftreten. Der Neujahrsempfang der Stadt Peine 2020 war unser letzter Auftritt“, sagt Stadtorchester-Vorstandsmitglied Mareille Wittnebel voller Vorfreude.

Zusatzproben für Auftritt in besonderem Ambiente

Grüne Wiese, Lichterketten in der Abend-Dämmerung, ein Publikum, das nah an der Bühne ist: Sängerin Wittnebel freut sich auf das besondere Ambiente und hofft, dass auch viele Peiner kommen werden. Für ein Konzert in der Größenordnung hätte sie mit ihren Musiker-Kollegen unter normalen Umständen lange geprobt. „Bestimmt ein bis zwei Monate mehr“, verrät sie. Doch die Corona-Krise hatte auch hier ihren Einfluss. Lange musste es still in der Woltorfer Straße in Peine bleiben, wo das Stadtorchester seine Proberäume hat. Erst seit einigen Wochen hört man im Unternehmenspark wieder regelmäßig Saxophone, Trompeten, Trommeln und Co. Die kurze Vorbereitung ist eine echte Herausforderung für die Music Session Gang. Doch: Sie hat Zusatzproben absolviert. „Damit wir uns alle ordentlich eingrooven können“, sagt Wittnebel.

Der erste Auftritt nach anderthalb Jahren: Das Foto zeigt die Music Session Gang des Stadtorchesters Peine mit Solistin Mareille Wittnebel (stehend am Mikrofon) bei einem früheren Konzert in Stederdorf. Quelle: Stadtorchester Peine

Auch der Volksbank-Chef freut sich auf die Peiner Musiker

Aufgrund der unsicheren Coronalage war lange nicht klar, wann und ob das Stadtorchester überhaupt im Wolters Applaus Garten zu Gast sein kann. „Eingefädelt wurde der Auftritt nämlich schon vor längerer Zeit“, verrät Stefan Honrath, Leiter der Volksbank BraWo-Direktion Peine. Die BraWo ist Eigentümer des Hofbrauhauses Wolters und Hauptsponsor der Veranstaltungsbühne. Daher hatte Honrath bereits Anfang des Jahres den Veranstalter Paul Kunze, Geschäftsführer der Applaus Kulturproduktionen GmbH, mit dem Vorstand des Stadtorchesters Peine zusammengebracht. „Dass ich ein Fan des Stadtorchesters bin, dürfte inzwischen bekannt sein. Gepaart mit unserem Bestreben, die Region zusammenzubringen, fand ich es eine tolle Sache, den Peiner Musikerinnen und Musikern eine Bühne in Braunschweig und zudem mit diesem wunderbaren Ambiente zu geben. Und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat“, betonte der Peiner Volksbank-Chef.

Von Adele bis Bublé

Die Konzert-Besucher dürfen sich auf Swing, Rock, Pop und Latin freuen. Die 15-köpfige Band um Bandleader und Schlagzeuger Jörg Boddeutsch tritt im Bigband-Sound auf und präsentiert Gesangseinlagen aus den eigenen Reihen. Neben bekannten Melodien von Adele hat die Music Session Gang auch zum Beispiel Songs von Michael Bublé im Gepäck.

Für den Besuch gelten Corona-Regeln. Um Abstände gewähren zu können, sind die Gäste auf rund 90 Tische verteilt, am Platz darf die Maske abgenommen werden. Aber: Laut Veranstalter ist kein Nachweis eines negativen Tests nötig für den Einlass. Und: Es ist erlaubt, während der Veranstaltungen aufzustehen und mitzusingen, solange dabei der eigene Platz nicht verlassen und das Abstandsgebot zu den Nachbartischen eingehalten wird. Das klingt doch nach Open-Air-Feeling. Und das Peiner Stadtorchester darf stolz darauf sein, in der gleichen Sommerkonzert-Reihe aufzutreten wie die bekannte Band Selig oder die deutsche Musikerin Antje Schomaker.

Von Christian Meyer