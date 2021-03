Brief an Innenminister und Justizministerin - Clan-Kriminalität in Peine: Plett setzt auf mehr Daten-Austausch mit Kommunen

Damit die Justiz noch härter gegen Clan-Kriminalität vorgehen kann, will Peines CDU-Landtagsabgeordneter Christoph Plett die Sicherheitspartnerschaften von Stadt und Landkreis, Polizei und Staatsanwaltschaft stärken lassen.