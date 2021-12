Peine

Die traditionelle Geschenkübergabe unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum in der Volksbank kann nun schon zum zweiten Mal corona-bedingt nicht stattfinden. Doch die Macher der Aktion „Christbaum der Freude“ vom Rotary-Club Peine, bieten wieder eine Alternative an. Wer helfen und Kindern eine Freude machen möchte, kann spenden.

„In Coronazeiten wird das Problem zunehmender wirtschaftlicher Armut noch größer als in den vergangenen Jahren, sodass es für viele Familien im Landkreis Peine schwerer wird, das Weihnachtsfest mit ihren Kindern zu feiern“, sagt Rotary-Präsident Thomas Drews. Hinzu komme, dass insbesondere jüngere Kinder unter den Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen zu leiden haben. Hier wolle man gezielt helfen.

Konkret unterstützt werden sollen laut Drews Familien mit Kindern im Alter zwischen 3 und 12 Jahren. „Dank der Hilfe der Peiner Diakonie, der Caritas und des Sozialverbandes, die das Projekt seit Jahren engagiert begleiten, ist es möglich Familien auszuwählen, die von persönlichen Schicksalen besonders belastet sind“, erläutert Drews.

Die Aktion findet mittlerweile zum elften Mal statt. Quelle: Archiv

„Wir organisieren und finanzieren das Projekt mit Spenden und ermöglichen so den gemeinnützigen Organisationen Hilfe zu leisten, erklärt Ralf Schierenböken, Schatzmeister des Rotary Club Peine. Wie in den Vorjahren schreiben die Kinder wieder ihre Wunschzettel an das Christkind – nur leider könne der Weihnachtsmann die Geschenke auch dieses Jahr aufgrund der Pandemie nicht persönlich übergeben.

„Es ist dennoch sichergestellt, dass die Weihnachtspäckchen natürlich pünktlich zum Fest im Hause der Kinder unter dem Tannenbaum liegen werden. Mit unserem Projekt wollen wir gezielt im Rahmen unserer Gemeindienstarbeit Kinder in unserem Landkreis unterstützen und freuen uns über sicherlich viele strahlende Kinderaugen“, so Drews.

100 Kinder werden unterstützt

Die finanziellen Mittel sollen auch weiterhin überwiegend von Mitgliedern des Rotary Club Peine bereitgestellt werden. „Dank zusätzlicher Spenden aus der Bevölkerung können wir dieses Jahr wieder 100 Kinder unterstützen. Das wäre ohne zusätzliche Hilfe kaum möglich gewesen“, so Drews. „Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Privatpersonen oder Firmen uns auch dieses Jahr bei unserem gemeinsamen Weihnachtsprojekt unterstützen. Jede Spende zählt, so Drews.

Spenden sind möglich an die gemeinnützige Fördergesellschaft des Rotary Club Peine eV, IBAN DE90 2699 1066 7189 1090 00 bei der Volksbank BraWo mit dem Verwendungszweck „Spende Christbaum der Freude“.

Von der Redaktion