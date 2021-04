Der Ärger ist groß: IGS Schulleiterin Ulla Pleye und der Schulelternrat schlagen Alarm. Die Schule bekam Schnelltests in Form von einzelnen Komponenten geliefert, die nun von Lehrern in kleine Plastiktütchen gepackt werden sollen, bevor diese an Schüler ausgegeben werden. Die einzelnen Teile wurden bereits unsteril geliefert. Was steckt dahinter?