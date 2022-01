„Champagner zum Frühstück“ fließt in den Peiner Festsälen

Peine

Mit „Champagner zum Frühstück“ präsentiert der Kulturring am Freitag, 14. Januar, um 20 Uhr eine Inszenierung des beliebten Ohnsorg-Theaters aus Hamburg auf der Bühne der Peiner Festsäle. Es ist eine Komödie von Michael Wempner.

Lieber ungewöhnlich leben als das Dasein im Altenheim oder bevormundet von den eigenen Kindern zu fristen – dieser Wunsch bringt die Senioren Marie und Valentin zusammen. Die beiden lernen sich bei einer Wohnungsbesichtigung kennen und beschließen in ihrer Not gemeinsam hier einzuziehen. Doch das Zusammenleben der eigenwilligen Alten gestaltet sich schwieriger als erwartet. Nicht nur die beiden müssen sich zusammenraufen, hinzu kommt auch noch energischer Widerstand von Maries Tochter und Valentins Sohn, die wenig Verständnis für die neu gegründete Rentner-WG haben.

Neugierige und tratschende Nachbarin

Zudem zeigt die neugierige und tratschende Nachbarin Frau Boisen großes Interesse an den neuen Hausbewohnern, und auch die Hauswirtin entwickelt sich zum Dauergast in der Wohnung. Ebenso wie Valentins bester Freund Kuddl, der am liebsten sofort dem Seniorenheim den Rücken kehren und in die WG einziehen würde. Trotz alledem versuchen Marie und Valentin sich ein Zuhause zu schaffen, wobei das Einrichten der Wohnung mit Möbeln vom Sperrmüll dazu führt, dass Valentin mit einem Fuß im Gefängnis steht.

Es sind nur noch wenige Tickets im Servicebüro des Kulturrings Peine, Winkel 30, erhältlich. Unter der Rufnummer (0 51 71) 1 56 66 oder per E-Mail an ticket@kulturring-peine.de können diese vorab auch reserviert werden. Weitere Infos unter www.kulturring-peine.de. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

