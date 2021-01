Peine

Zum Rückbau der Celler Straße in Peine kann ich nur sagen: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Die Kritiker, die in unserer Bürokratie ihre Bedenken äußern, möchte ich nur darauf hinweisen: Das, was bei der Umgehung in Sehnde vor Jahren möglich wurde, muss man doch auch hier in Peine umsetzen können.

Von der Redaktion