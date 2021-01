Peine

Die Celler Straße ist eine Hauptverkehrsader – und sie führt mitten durch die Stadt. Für die Radfahrer wird die viel befahrene B 444 zur Herausforderung. Bislang gibt es an der Celler Straße nur schmale Fußwege, die Radfahrer offiziell nicht benutzen dürfen. Doch wie lässt sich die Verkehrssituation verbessern? Eine „große Lösung statt nur die Betrachtung einzelner Abschnitte“ schlägt Karsten Ehmke vor. Seine Idee: Eine weiträumige Westumgehung über Stederdorf, Edemissen, Vöhrum bis hin zur B 65 – mit einer Anschlussstelle zwischen Vöhrum und Sievershausen. „Die Anschlusstelle Hämelerwald sollte aufgegeben werden“, so Ehmke. Stattdessen schlägt er eine zwischen Vöhrum und Sievershausen vor.

Ehmke hat in den 70er Jahren die Entwicklung Peines als Polizeihauptkommissar mitgestaltet, wie er berichtet. Nun steht die Sanierung der Celler Straße an. Das entfachte eine Diskussion, ob man die Verkehrssituation in diesem Zusammenhang verändern kann. Unter anderen geht es um einen Radweg, für den es aber bei einer vierspurigen Straße nicht ausreichend Platz gibt.

Peiner: Einspurige Verkehrsführung ist nicht zielführend

Vor diesem Hintergrund meldet sich Ehmke zu Wort: „Der Pkw-Verkehr lässt sich durch dirigistische Maßnahmen nicht reduzieren, die Verkehrssicherheit für Radfahrer nur bedingt durch Markierungen erhöhen“, sagt er. Eine einspurige Verkehrsführung sei nicht zielführend, weil der Straßenverkehr zu nehmen werde, durch den Umstieg auf Elektrofahrzeuge werde er auch nicht geringer. Je mehr der Verkehr auf der Celler Straße erschwert werde, desto mehr weiche der örtliche Verkehrsteilnehmer auf die Nebenstrecken Kammerwiesen, Sundernstraße, Kastanienallee und Nord-Süd-Brücke aus, meint Ehmke.

Die entscheidende Frage sei: Will man zugunsten eines beidseitigen Radweges einen Rückbau der Hauptverkehrsader B444 oder baut man die B444 so aus, dass sie durchgehend vierspurig mit extra Abbiegespuren ist? Dazu wären allerdings, wie in anderen Städten Leitplanken erforderlich, um ungewollten Kreuzungsverkehr zu unterbinden.

Umliegende Gemeinden in Verkehrsplanung einbinden

Ehmke möchte eine vorausschauende Entwicklung bei der Verkehrs- und Stadtplanung: Die weiträumige Westumgehung, schon 1971 in einem Gutachten gefordert, ermögliche eine bauliche Ausdehnung der Stadt. Die preiswerteren Grundstücke im „Speckgürtel“ von Hannover, Braunschweig, Hildesheim, der immer besser werdende Nahverkehr und die weitere Zunahme des Individualverkehrs ( Pendler) zwinge zur kreativen Überprüfung der verkehrliche Infrastruktur. Von diesen Überlegungen würden auch die Gemeinden Lengede, Vechelde, Hohenhameln, Edemissen und Wendeburg nicht verschont bleiben.

Das sagt die Landesstraßenbaubehörde zu dem Vorschlag

„Eine solch weiträumige Umgehungsstraße setzt einen gesetzlichen Planungsauftrag voraus, dafür wiederum ist eine festgestellter Bedarf notwendig“, sagt Michael Peuke, von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Den Bedarf fragt das Bundesverkehrsministerium bei den Ländern ab, für die B 444 sei dieser nicht festgestellt worden. „Die zuletzt aufgestellte Bedarfsplanung gilt bis zum Jahr 2030“, so Peuke. Zusätzlich müssten in diesem Gebiet – je nachdem, wo die Linie der Umgehungsstraße verlaufe – im Raumordnungsverfahren geprüft werden, welche Gebiete betroffen seien. „Teile des Wendesser Moors sind als Naturschutzgebiet deklariert“, so Peuke. Das sei eine Herausforderung, wenn auch nicht unmöglich. In jedem Falle würde eine solche weitläufige Umgehungsstraße jedoch mit einem „staatlichen zweistelligen Millionenbetrag zu Buche schlagen.“

Von Nina Schacht