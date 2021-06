Carl-von-Ossietzky-Platz: Peiner Rat stimmt für Bebauungsplan

Peine

Am Schluss ist die Entscheidung schnell gefallen: Nach zwei Jahren Vorlaufzeit mit verschiedenen Planungsvarianten, einer Bürgerversammlung und ausführlichen Diskussionen hat der Rat der Stadt Peine in seiner Sitzung am Donnerstag für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnen am Carl-von-Ossietzky-Platz“ gestimmt. In seiner Mai-Sitzung hatte der Ausschuss für Planung und öffentliche Sicherheit den Plan noch mit knapper Mehrheit abgelehnt. Mit 31 Ja-Stimmen, bei einer Nein-Stimme und sieben Enthaltungen fiel das Votum im Rat nun deutlich dafür aus. Wie berichtet, will die Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft dort 107 öffentlich geförderte Wohnungen mit integrierter Tagespflege und ambulantem Pflegedienst errichten.

„Peine braucht bezahlbares Wohnen“

Zu Beginn der Sitzung hatte Erster Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey einen Überblick über die Geschichte des Platzes gegeben, für den seit 2002 eine Wohnbebauung vorgesehen ist. „Peine braucht bezahlbares Wohnen“, betonte Tarrey. In der Stadt würde es 2022 nur noch zwei öffentlich geförderte Wohnungen auf dem Stadtgebiet geben.

Tobias Eisenbarth, Leiter des Frankonia-Planungsbüros, erläuterte die überarbeiteten Pläne nochmals. Im Kern geht es um ein Gebäude im nördlichen Bereich, dem eigentlichen Carl-von-Ossietzky-Platz. Das Volumen des Baukörpers sei fast um die Hälfte reduziert worden, um dort Raum für einen öffentlichen Platz der Begegnung zu schaffen. Dort soll es Verweilmöglichkeiten geben, einen Gedenkstein für den Namensgeber, Spielgeräte für Kinder und Fitnessgeräte. Er versicherte auf Nachfrage, dass der Platz dauerhaft als Begegnungsstätte erhalten bleiben soll. „Wir wollen schon aus eigenem Interesse nicht, dass er irgendwann zu einem Parkplatz abgestuft wird.“

„Viergeschossigkeit ist das, was wir brauchen“

Das viergeschossige Gebäude in dem Bereich wird nach Angaben von Eisenbarth 12,5 Meter hoch und 15 Meter von den Bestandsgebäuden entfernt sein. Die Anwohner bräuchten keine Angst vor einer Verschattung zu haben. Auf die Frage eines Anwohners, ob nicht Zweigeschossigkeit möglich sei, antwortete er: „Viergeschossigkeit ist das, was wir brauchen.“ Zum einen soll es eine bestimmte Anzahl von Wohnungen geben, zum anderen muss sich das Projekt auch wirtschaftlich rechnen. „Wenn wir tief werden, werden wir lang, damit stirbt der Platz.“

CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Meier betonte die Verantwortung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Gebäude sei deutlich geschrumpft und ein Platz geschaffen worden. „Der Kompromiss ist tragbar“, sagte er und kündigte die Zustimmung seiner Fraktion an.

FW-PB-Ratsherr Karl-Heinrich Belte lehnte den Plan ab. Er vermisste Transparenz. Es hätte Alternativen an anderen Stellen gegeben, den Bürgern werde nicht Rechnung getragen.

Dr. Ralf Zornemann kündigte an, dass sich die Gruppe FDP/Piraten/Weitling/Gieseler nach abwägen des Für und Wider enthalten werde.

SPD-Fraktions-Chef Mathias Wehrmeyer dankte der Frankonia für die Geduld und der CDU für gute Gespräche. Er sprach von einem guten Versuch, für die Menschen eine Perspektive zu schaffen, die dort wohnen und für die, die dort hinziehen wollen.

Die Situation vor Ort werde verbessert, war auch Grünen-Ratsfrau Heike Kubow überzeugt. Bevor nach außen weiter gebaut werde, sollten auch innerstädtische Flächen genutzt werden.

Von Jan Tiemann