CDU plädiert dafür, die B 444 um Stederdorf und Peine zu leiten

Gelingt dieses Anliegen, darf sich Peine nach Ansicht von CDU-Ratsmitglied Dr. Ingo Reinhardt „auf das größte Verkehrsprojekt der letzten 20 Jahre freuen“. In der Diskussion um weniger Verkehr und mehr Platz für Radfahrer auf der Celler Straße peilt die CDU-Fraktion die ganz große Lösung an. Sie hat einen Antrag in den Rat eingebracht, der das Ziel hat, eine Teilstrecke der Bundesstraße 444 umwidmen zu lassen, wodurch die Celler Straße aber auch der Schwarze Weg und die Stederdorfer Ortsdurchfahrt zu einer Gemeindestraße herabgestuft werden sollen.

Die Ostrandstraße inklusive Verbindung über die Stahlwerkbrücke und die Straße „Am Stahldorf“ soll dafür zur Bundesstraße 444 ausgebaut werden, über diese Umgehung soll dann der Hauptverkehr fließen. „Das wäre im Prinzip der große Wurf“, stellt Antragsverfasser Dr. Reinhardt fest, der sich für die Idee sogar über Rückenwind aus dem Bundesverkehrsministerium freuen kann.

Ostrandstraßen-Ausbau als Reaktion auf mehr Schwerlastverkehr

Gleich mehrere Vorteile zählt die CDU in ihrem Antrag auf, die eine Umwidmung bringen würde:

Die Stadt sei wesentlich besser in der Lage, die Celler Straße fahrradfreundlich zu gestalten, um dem Ziel, fahrradfreundliche Kommune zu sein, gerechter zu werden. Sie ist nämlich dann für Bau- und Unterhaltung selbst zuständig.

Es werde eine signifikante Entlastung des Verkehrs auf der Stederdorfer Ortsdurchfahrt und der Celler Straße geschaffen. Mit positiven Folgen: „Das bedeutet dort weniger Verkehrslärm, weniger Feinstaub, weniger Unterhaltungsaufwand und mehr Verkehrssicherheit vor allen Dingen für Radfahrer und Fußgänger“, hebt Dr. Reinhardt hervor.

Die Ostrandstraße werde endlich aus- und umgebaut. „Womit eine verkehrsgerechte Lösung für die Zunahme des Schwerlastverkehrs insbesondere in den Gewerbegebieten geschaffen wird“, betont er. Und: Durch die Übernahme würde der Bund die anbaufreie Baumaßnahme der Ostumgehung zu 100 Prozent finanzieren.

Wie breit würde die Ostrandstraße, gar vierspurig oder zweispurig? Wo gibt es Knotenpunkte? Kann ein Kreisel an der Feuerwehr-Kreuzung zu einer intelligenten Verkehrsleitung auf die „neue“ B 444 führen? Diese Fragen seien zu diesem Zeitpunkt noch offen. „Klar ist aber, es muss etwas passieren“, unterstreicht der CDU-Politiker.

Brief aus dem Verkehrsministerium bestärkt Peiner CDU

Bestärkt fühlte sich die Peiner CDU-Fraktion in ihrem Antrag für die große Lösung übrigens durch das Bundesverkehrsministerium. Die Peiner CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann hatte in einem Schreiben die in Peine diskutierte Situation des Durchgangsverkehrs und der fehlenden Radwege im Bereich der Celler Straße dargestellt und einen Vorschlag zur neuen Streckenführung der B 444 weitergeleitet. „Grundsätzlich betrachtet erscheint eine Umstufung der B 444 im Bereich Peine im überschaubaren Ausmaß im Sinne der aus der Region vorgetragenen Überlegungen möglich. Der Netzschluss der Bundesfernstraßen bliebe auch bei der vorgeschlagenen Umwidmung erhalten“, antwortete Staatssekretär Enak Ferlemann. Vor einer Entscheidung sei jedoch eine Verkehrsuntersuchung nötig. Allerdings halte es das Ministerium für fraglich, ob ein „Straßentausch“ alleine zu einer nennenswerten Verlagerung der Verkehrsströme auf die Ostrandstraße führe. Im Klartext: Es müssten wohl auch geeignete verkehrslenkende Maßnahmen her. Ferlemann empfiehlt daher der Stadt Peine den intensiven Austausch darüber mit der Landesbehörde für Straßenbau in Wolfenbüttel.

Wermutstropfen: Vor 2027 könnte es nicht losgehen

„Die Antwort stellt der Stadt Peine Hausaufgaben“, konstatiert Dr. Ingo Reinhardt. Ob nach einer Verkehrsuntersuchung am Ende tatsächlich der Nachweis gelinge, könne er zwar auch nicht garantieren. „Aber alles was zu dem Thema realistisch erscheint, sollten wir im Blick haben. Die Mobilität ist das große Thema dieser Zeit“, betont der Ratsherr.

Eine schlechte Nachricht hatte die Antwort des Ministeriums allerdings auch parat. Staatssekretär Enak Ferlemann wies darauf hin, dass für die Instandsetzung der Ostrandstraße im Jahr 2020 Fördergeld an die Stadt Peine ausgezahlt wurde. Das führe zu einer Zweckbindung nach Erteilung des Schlussbescheids von fünf Jahren. Die Folge: Eine Umstufung der Straßen könnte frühestens zum Januar 2027 erfolgen. Im Kampf um eine bessere Radinfrastruktur an der Celler Straße sei das eine lange Zeit. „Ja, das ist ein fader Beigeschmack“, räumt auch Dr. Ingo Reinhardt ein. Doch dafür gebe es Zeit, die ganz große Lösung in Ruhe zu planen.

