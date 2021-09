Peine

Ist die Lärmbelastung für die Anlieger an der Bundesstraße 65 südlich von Peine zu hoch? Das möchte die CDU-Stadtratsfraktion von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vor dem Hintergrund neuer Grenzwerte erneut prüfen lassen. In einem Antrag an den Rat der Stadt Peine fordert sie einen entsprechenden Beschluss. Unterzeichnet ist das Schreiben vom Fraktionsvorsitzenden Andreas Meier und dessen Stellvertreter Dr. Ingo Reinhardt.

Auslösewerte für Lärmsanierungen wurden abgesenkt

„Nach den Informationen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wurden die Auslösewerte für Lärmsanierungen am 1. August 2020 abgesenkt“, heißt es in der Begründung des Antrags. Das könnte für den betreffenden Abschnitt Auswirkungen haben. Für ein allgemeines Wohngebiet gilt nun ein Auslösewert von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht, wobei die Maßeinheit einen dem menschlichen Hörempfinden angepassten Schallpegelwert angibt. Im Vergleich mit dem Lärmaktionsplan der Stadt Peine vom 26. Februar 2019, Anlage 1, bedeute das eine Verringerung um 3 dB(A).

Was bedeutet dB(A)? Ob man ein Geräusch als Lärm empfindet, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das Geräusch selber hingegen kann messtechnisch bewertet werden. Messbar ist die Stärke des Schalls, also die Lautstärke. Die Maßeinheit ist der Schalldruckpegel, umgangssprachlich oft auch Schall- oder Geräuschpegel genannt, der in Dezibel (dB) angegeben wird. Ein Unterschied von einem Dezibel entspricht ungefähr der kleinsten, mit gutem Gehör gerade noch wahrnehmbaren Änderung der Lautstärke. Zur Geräuschbewertung kommt hinzu, dass unser Gehör Töne unterschiedlicher Frequenz, also mit unterschiedlicher Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, als verschieden laut empfindet. Um eine dem menschlichen Ohr angepasste Schallmessung zu erhalten, wird das physikalische Messergebnis angepasst. Das geschieht in der Regel nach der Bewertungskurve A. Die daraus resultierenden Schallpegel werden in dB(A) angegeben. Dabei entspricht Null dB(A) der Hörschwelle, 60 dB(A) der Stressgrenze und 130 dB(A) der Schmerzgrenze. Eine Zunahme um 10 dB(A) entspricht in der subjektiven menschlichen Wahrnehmung einer Verdoppelung der Lautstärke.

Insbesondere an der ersten Häuserreihe ist es laut

Die Lärmkarte des Umweltbundesamtes zeige, dass die erste der B 65 zugewandte Häuserreihe der Peiner Südstadt einen Straßenlärm von mehr 65 dB(A) ausweise. „Dabei dürfte es sich um einen Mittelwert der Tag- und Nachtwerte handeln. Weitere Lärmkarten zeigen, dass die erste Häuserreihe den Wert von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht überschreitet“, heißt es im Antrag. Weiter wird ein Artikel von Martina Schuch bei quarks.de zitiert, in dem sie darauf hinweist, dass zu viel langanhaltender Lärm in der Nacht krank machen könne. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehle, dass die nächtliche Lärmbelastung 40 Dezibel nicht überschreiten solle.

Lärmschutzwände und -wälle könnten hergestellt werden

„Auf der Internetseite des BMVI werden als aktive Lärmschutzmaßnahmen Lärmschutzwände, -wälle und lärmmindernde Fahrbahnbeläge genannt. An der B 65 südlich von Peine gibt es sehr gute Möglichkeiten Lärmschutzwände und -wälle herzustellen“, heißt es im Antrag. „Obwohl die Anwohner sich in der Vergangenheit über die Lärmsituation mehrfach beklagt haben, sind positive Ergebnisse mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bisher noch nicht erzielt worden. Auf er Grundlage der Grenzwertverschärfung und der aktuellen Lärmkartierung soll die Stadt Peine mit der Behörde nun erneut ins Gespräch kommen, um eine Prüfung und Realisierung einer Lärmsanierung zu veranlassen“, so das Schreiben.

„Der Antrag der CDU-Stadtratsfraktion ist bei der Stadt Peine eingegangen, wird in der nächsten Sitzung des Rates eingebracht und voraussichtlich in einen Fachausschuss verwiesen“, sagt Stadt-Sprecherin Petra Neumann. Nach dieser Verweisung werde die Verwaltung die Fragestellungen des Ratsantrages in Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr prüfen und bewerten.

„Der Rat der Stadt Peine erhält im Anschluss daran eine entsprechende Ratsvorlage mit den Inhalten der Prüfung sowie einer Beschlussempfehlung“, erklärt Neumann den weiteren Ablauf. Lärmschutzplanungen der Landesbehörde stehe die Stadt Peine aber grundsätzlich positiv gegenüber. Einem Prüfergebnis der Landesbehörde könne zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht vorgegriffen werden.

Von Kerstin Wosnitza