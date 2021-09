CDU-Bundestagskandidatin Ingrid Pahlmann: „Aktionen zum aufsuchenden Impfen bringen mehr“

Peine/Gifhorn

Das Impfen steht für die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann im Mittelpunkt für den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie. Im Interview betont die 63-Jährige, die bei der Bundestagswahl am Sonntag erneut kandidiert, außerdem die Bedeutung von regenerativer Energie für die Stromerzeugung und ist überzeugt, dass E-Mobilität ergänzt werden muss von alternativen Kraftstoffen wie der Wasserstoff-Technologie.

Die Bundestagswahl rückt näher: Auf wen würden Sie heute als zukünftigen Kanzler oder Kanzlerin setzen?

Ich wette nicht. Und letztendlich entscheidet der Bürger, die Umfragen sind schwankend. Wir haben 16 gute Jahre mit Angela Merkel gehabt und ich denke, dass es auch mit Armin Laschet gut weitergehen kann. Wie die Wahl ausgeht, sehen wir dann am Sonntagabend oder Montagmorgen.

Was hat sich in den letzten Wochen verändert, dass immer mal ein anderer Kandidat in den Prognosen vorn gelegen hat?

Dass es hoch und runter geht, ist ganz normal. Ich denke, dass es bei Annalena Baerbock (Grüne) die Tatsache ist, dass sie eine Frau ist bei zwei männlichen Gegenkandidaten. Bei Olaf Scholz (SPD) dagegen plätschert sein Wahlkampf so dahin, die linken Spitzen halten sich zurück. Bei ihm stehen manchmal auch andere Dinge als Sachthemen im Vordergrund, die in der Politik nicht unbedingt etwas zu suchen haben. Doch davon haben wir uns nicht verrückt machen lassen, sondern setzen weiterhin auf Armin Laschet (CDU) und stehen hinter ihm.

Wir leben seit mehr als anderthalb Jahren mit Corona. Was müssen aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte sein, um die Pandemie einzudämmen?

Ich begrüße, dass wir die Schulen in den Fokus genommen haben und dort erstmal täglich getestet wurde. Auch das weitere Testen ist gut, da die Kinder viel aushalten mussten und erst spät geimpft werden konnten. Für Klein- und Grundschulkinder gibt es leider immer noch keine Impfung. Es hilft nur Impfen und wir müssen diejenigen überzeugen, die noch zögern. Bei manchen ist es vielleicht auch Gedankenlosigkeit. Besondere Aktionen beweisen, dass einige noch mit der Nase auf die Impfung gestoßen werden und dann dazu bereit sind. Und die Hardcore-Gegner wird man auch argumentativ nicht bekommen. Dann bleibt noch die Gruppe, die sich nicht impfen lassen kann und die wir besonders schützen müssen. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich schnellstmöglich impfen lassen.

Im Interview: Ingrid Pahlmann (l.) ist sicher, dass es eine Rückkehr zu einem halbwegs normalen Zustand nach Corona geben wird. Quelle: Lea Behrens

Werden wir wieder zur alten Normalität zurückkehren?

Ich denke schon, dass wir in einen halbwegs normalen Zustand zurückkommen, wenn wir die Impfquote weiter erhöhen können. Diese Pandemie ist etwas ganz Besonderes und hat uns weltweit und unvorbereitet getroffen. Dafür haben wir gut reagiert und in kürzester Zeit Impfstoffe entwickelt und getestet. Es wird vielleicht noch dauern, aber wir werden lernen, mit solchen Dingen umzugehen.

Können Sie eine Prognose abgeben?

Nein. Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten und gucken, ob es weitere Mutationen gibt und inwieweit die mit den vorhandenen Impfstoffen abgedeckt sind. Doch wir sind gut dabei, die Wissenschaftler sind dran, bei weiteren Mutationen eventuell schnell nachzusteuern. Die Entwicklung eines Impfstoffes innerhalb eines Jahres zeigt, dass wir mit Dingen, die über uns hereinbrechen, umgehen können und werden.

Die Impfzentren schließen Ende des Monats. Wie geht es mit der Impfkampagne weiter?

Der Betrieb in den Impfzentren ist in letzter Zeit eher plätschernd, Aktionen zum aufsuchenden Impfen bringen mehr. Und die Hausärzte haben sich darauf eingestellt, dass jetzt noch mehr auf sie zukommt. Wie gesagt, die Impfquote muss noch verbessert werden.

Bund, Länder und Gemeinden haben mit erheblichen Anstrengungen versucht, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Werden wir trotzdem eine Pleitewelle erleben, wenn das Insolvenzrecht wieder angewendet wird?

Ich denke, dass es Betriebe, die vorher schon angeschlagen waren, schwerer haben werden – eine Pleitewelle sehe ich dennoch nicht. Unter anderem auch deshalb, weil unsere Unterstützung im Laufe der Zeit zielgerichteter wurde. Die Betriebe haben sich darauf eingestellt, ihre Mitarbeiter möglichst zu halten. Viele Menschen haben während der Pandemie wenig Geld ausgegeben, das wird sich wieder ändern, wenn die Möglichkeiten da sind, und dann die Wirtschaft in Gang kommen. Da stehen wir kurz davor. Das ist besonders für die kleinen Einzelhändler wichtig, aber auch für die Gastronomen – gerade bei uns im ländlichen Raum. Denn was bei uns einmal weggebrochen ist, kommt nur schwer zurück.

Wo sollte beim Impfnachweis eine Grenze verlaufen zwischen dem Gesundheitsschutz und dem individuellen Datenschutz? Als Arbeitgeber darf man nicht nach dem Impfstatus fragen, als Veranstalter oder Friseur schon.

Für Gastronomen, Dienstleister und Veranstalter ist es ein Selbstschutz. Sie wollen ihren Betrieb aufrechterhalten und das ist auch legitim. In Einrichtungen, wo wir viel mit Menschen zu tun haben, ebenso. Was Firmen angeht: Hier sollten Arbeitgeber mit den Betriebsräten und Gewerkschaften zusammenarbeiten und gucken, ob der Impfnachweis für verschiedene Bereiche durchsetzbar wäre, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Da gehört auch Verantwortung zu.

Nicht in allen Betrieben wie im produzierenden Gewerbe lässt sich Home Office umsetzen. Sollte man hier differenziert entscheiden, ob der Impfstatus abgefragt werden darf?

In einem Büro oder Management-Bereich kann Home Office anders realisiert werden als in einer Produktionshalle, daher sollte man zur Sicherheit aller überlegen, ob abgefragt werden darf.

Ein anderes Thema ist die Suche nach einem Atommüll-Endlager. Was muss die Bundesgesellschaft zur Endlagersuche (BGE) bei der Suche nach einem Standort berücksichtigen?

Die BGE hat sich auf den Weg gemacht, transparent und unvoreingenommen zu suchen. Und zwar so offen, wie es angekündigt war und nach den Kriterien, die die größtmögliche Sicherheit versprechen. Das ist der einzige Weg, halbwegs Akzeptanz hinzubekommen.

Peine ist immer Stahl-Standort gewesen, befindet sich aber im Wandel zum Logistik-Schwerpunkt. Gibt es Alternativen für die Stadt?

Peine wird Stahlstadt bleiben und ein starker Wirtschaftsstandort. Mit der Kooperation mit Salzgitter, mit dem Kraftwerk Mehrum und der Wasserstoff-Technologie gibt es weitere Schwerpunkte. Auch der Stahl wird weiterhin eine Rolle spielen. Mit dem Wasserstoff hat der Konzern ein Zeichen gesetzt, um zu zeigen, dass sie umweltbewusst Stahl produzieren wollen. Ich denke, Peine sollte sich in der Wirtschaftsförderung mehr auf Mittelstand und Handwerk fokussieren. Je mehr Standbeine eine Stadt hat, umso besser ist es. Logistikzentren bringen bekanntermaßen wenig Arbeitsplätze.

In Ilsede stehen jetzt auf dem ehemaligen Hüttengelände Solar-Paneele. Wie bewerten Sie den Nutzen von solchen Solarparks?

Wir müssen die Solar-Technologie auf jeden Fall ausweiten. Wir brauchen wesentlich mehr Strom in Zukunft und müssen alles nutzen, was wir an regenerativen Möglichkeiten haben. Kritisch sehe ich Solar auf der Fläche. Ich komme aus der Landwirtschaft und wir brauchen Fläche, um gute Nahrungsmittel produzieren zu können. Auf Flächen, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden können, machen Solarparks Sinn. Es wird sicherlich Ärger in der Bevölkerung geben, da solche Flächen – ebenso wie Windparks – für viele nicht schön anzusehen sind. Es werden starke Argumente gebraucht.

In ihrem Heimat-Landkreis Gifhorn wird stark diskutiert, wo Windparks entstehen dürfen. Wie kann man den Bürgern vermitteln, dass Windkraft wichtig ist?

Kann sich Windparks in Waldgebieten vorstellen: Ingrid Pahlmann beim AZ-Interview. Quelle: Lea Behrens

Ich denke, mittlerweile haben alle Bürger erkannt, dass wir mehr regenerativen Strom brauchen und nicht alles in Deutschland produzieren können. Aber alles, was wir vor Ort ausnutzen können, um uns unabhängiger zu machen, müssen wir auch nutzen. Dafür brauchen wir bei der Ausweisung der Gebiete die Akzeptanz und müssen die Bürger mitnehmen. Ich meine aber auch, dass sie verstanden haben, dass sie in Zukunft mehr solcher Dinge akzeptieren müssen. Zum Beispiel sind auch Windparks in Waldgebieten vorstellbar, um Abstand zur Bebauung zu haben. Wir sind wachgerüttelt durch Fridays for Future. Vor 20 Jahren lag der Fokus noch nicht so sehr auf erneuerbaren Energien, vermutlich hätte es damals noch viel größeren Aufruhr gegeben. In der Vergangenheit hat nicht nur die Politik bei dem Thema geschlafen, sondern wir alle. Wir haben es der Fridays vor Future-Bewegung zu verdanken, dass jetzt mehr Bewegung kommt und ein Umdenken stattfindet.

Sie sprechen von mehr Strom. Kann man nicht auch den Stromverbrauch allgemein reduzieren?

Ich glaube, das ist nicht realistisch. Nach dem Atom- und Kohleausstieg müssen wir neue Wege finden und unabhängiger werden. Dabei meine ich nicht nur den Blick auf die Mobilität, sondern alle Bedürfnisse. Wir müssen uns fragen, wie wir Strom produzieren – zum Beispiel auch für den grünen Wasserstoff – und verteilen wollen, aber auch, wie viel Strom wir importieren wollen. Das war schon immer so und wird sich auch mit grünem oder regenerativem Strom nicht ändern.

Im Bereich Klima- und Umweltschutz spielt Verkehr eine große Rolle und wir leben in der VW-Region. Wie sehen Sie die Zukunft von VW?

VW wird weiterhin eine große Rolle in unserer Region spielen. Im Moment liegt ein großer Fokus auf der E-Mobilität, aber das wird noch nicht der Endpunkt sein. Unser Raum ist prädestiniert für Innovation und Forschung, auch VW wird weiter forschen. Neben der E-Mobilität werden alternative Kraftstoffe wie die Wasserstoff-Technologie weiterentwickelt.

Da hört man raus, dass aus Ihrer Sicht das E-Auto nicht die ultimative Lösung für den Einklang von Mobilität und Klimaschutz ist.

Das E-Auto spielt eine große Rolle, gerade im städtischen Verkehr und auf kurzen Distanzen. Für weitere Wege wird es sich entwickeln, doch noch sind wir nicht so weit. Aber wir werden weitere Alternativen brauchen, besonders hier im ländlichen Raum.

Um E-Mobilität attraktiv zu machen, braucht es die passende Lade-Infrastruktur. Wie kann man diese in der Fläche schaffen?

Das Förderprogramm für private Ladestationen war eine gute Initiative. Gerade auf dem Land machen die Wallboxen Sinn, weil die Struktur und das Netz das Laden im Gegensatz zu dicht bebauten Gebieten aushalten. Auch in Ballungszentren brauchen wir den Ausbau der Infrastruktur, ebenso wie für den Über-Land-Verkehr.

Braucht es eine öffentliche Förderung, damit es für die Anbieter attraktiv wird?

Eine öffentliche Förderung hat es schon gegeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Betreiben von Ladesäulen ein Geschäftsmodell für Energieanbieter sein kann, ebenso wie die Tankstellen, die auch privatwirtschaftlich betrieben werden. Dafür muss dann auch ein einheitliches Zahlungssystem entwickelt werden. Auch die Technik, das heißt die Stecker, müssen für alle Fahrzeuge gleich sein, damit eine Tankstelle von allen genutzt werden kann.

Die A2 ist für unsere Region Fluch und Segen zugleich. Wie lassen sich Autobahnen für Anwohner ruhiger und sicherer machen?

Für mehr Ruhe sorgt Lärmschutz, für Sicherheit weiterer Ausbau der Verkehrsleitsysteme, aber auch Assistenzsysteme, wie Brems- und Abstands-Assistenten. Die A2 ist eine Hauptachse, das ist Fakt. Aber ich denke, dass sie sicherer wird, wenn die A39 fertig ist. Ein Teil des Verkehrs wird sich verlagern und für Entlastung sorgen.

Apropos A39: Wie ist der Stand der Planungen und wie geht es weiter?

Die Planungen laufen weiter, das Geld dafür ist vorhanden. Ich stehe zur A39 und denke, dass sie kommen wird. Die Einwände sind zum großen Teil abgearbeitet, die letzten Dinge müssen noch besprochen werden. Ich gehe davon aus, dass die Autobahn so schnell wie möglich gebaut wird und ich noch darauf fahren kann.

Von Christian Albroscheit und Christina Rudert