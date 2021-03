Peine

Wie kann man Peine am besten präsentieren? CDU-Fraktionschef Andreas Meier (CDU) hatte dazu aufgerufen, Ideen für ein Stadt-Konzept einzubringen. Daraufhin meldete sich die Gadenstedterin Rosel Beckers bei ihm. „Ich bin von ihren Ideen sehr angetan: Peine muss Eulenstadt bleiben“, betont Meier.

Die Politik und auch das Stadtmarketing sollten sich darauf besinnen, dass die Eule seit Jahrhunderten mit Peine in Verbindung gebracht wird. Statt krampfhaft nach Alleinstellungsmerkmalen zu suchen, könne man das einfach nutzen und auch entsprechend ausbauen. „Ich könnte mir vorstellen, dass man schon an der Autobahn Schilder aufstellt mit dem Schriftzug „Peine – die Eulenstadt“. Dazu wäre es möglich, in der Stadt einen Eulenpfad zu erstellen. Sicher wären viele Künstler bereit, Bilder und Skulpturen zu gestalten. Infotafeln könnten das ergänzen, und auch ein Kunstwettbewerb mit Prämierung wäre schön“, erklärt Beckers.

Eulenmarkt, Eulenfrühstück, Eulenlauf

Gerade zum Jubiläumsjahr der Burg (500 Jahre) sei das ein schöner Aufhänger für ein neues Konzept. Die Ideen der beiden dazu sind vielfältig. Man könne Veranstaltungen wie den Eulenmarkt, ein Eulenfrühstück quer durch die Stadt, vielleicht sogar als Weltrekordversuch, einen Eulenlauf mit den entsprechenden Medaillen oder gar eine Eulenregatta auf dem Kanal anbieten.

„Zudem lässt sich das Thema Eule auch ganz einfach in den Alltag einbinden. Die Gastronomie könnte das in der Namensgebung ihrer Gerichte aufgreifen, auf dem Wochenmarkt sind entsprechende Aktionen denkbar, und nicht zuletzt der Einzelhandel könnte Waren anbieten, die sich ums Thema Eule drehen wie Eulentee, Schmuck mit der Eule, Bücher, Geschenkartikel – die Möglichkeiten sind schier unendlich. Eulensenf aus Blumenhagen, Uhlen-Kaffee und Eulenfeuer, einen beliebten Glühwein, gibt es ja bereits“, berichten die beiden. „Andere kleine Städte machen es uns vor und nutzen ihre Geschichte wie zum Beispiel die des Rattenfängers von Hameln oder auch Till Eulenspiegel. Warum nicht auch Peine?“, fragen Beckers und Meier.

Von Thomas Kröger