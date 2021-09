Bushaltestellen im Kreis Peine: RGB will barrierefreien Ausbau fördern

Kreis Peine

Die Bushaltestellen im Kreis Peine sollen barrierefrei ausgebaut werden. Der Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) will die Kommunen mit insgesamt 227.000 Euro finanziell unterstützen. Hierfür müsse nur noch die Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover die Förderfähigkeit bescheinigen, erklärt Michael Kramer, verkehrspolitischer Sprecher der CDU im Regionalverband.

Als Zuschüsse sollen den Gemeinden Edemissen 68 000 Euro, Hohenhameln 32 600 Euro, Lengede 52 400 Euro, Vechelde 6500 Euro, Wendeburg 12 100 Euro und die Stadt Peine 55 200 erhalten. „Der Großraum beteiligt sich damit erneut zur Hälfte am Eigenanteil der Kommunen, die sonst nur begrenzt in der Lage wären diese Projekte zu realisieren“, so Kramer. „Ich erwarte einen positiven Beschluss im Ausschuss, im Haushalt 2022 werden die Beträge dann eingeplant.“ Außerdem sehe eine Vorlage die Ausweitung des 30-Euro-Schülertickets auch auf Auszubildende im Alter von über 25 Jahren vor.

