Burgschule Peine: Schweigeminute für ermordeten Lehrer in Frankreich

Peine

Schweigeminute an der Burgschule Peine: Um 11.13 Uhr hat Schulleiter Jan-Philipp Schönaich am Montag die Schüler per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, sich in Gedenken an den ermordeten französischen Lehrer Samuel Paty zu erheben. Der 47-jährige Geschichts- und Geografielehrer wurde in einem Pariser Vorort Opfer eines islamistischen Anschlages. Er hatte in seiner Schule über das Thema Meinungsfreiheit unterrichtet und dabei auch Mohammed-Karikaturen aus der Satirezeitschrift Charlie Hebdo gezeigt.

Um 11.13 Uhr hat Schulleiter Jan Philipp Schönaich die Burgschüler über Mikrofon zur Schweigeminute aufgerufen. Quelle: Jan Tiemann

Hintergrund der Aktion ist ein Brief des niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne ( SPD), der die Schweigeminute und Thematisierung des Falls im Unterricht anregte. An der Burgschule wird das Thema fächerübergreifend unter den Überschriften Meinungsfreiheit, Pluralismus, Toleranz und Menschenwürde behandelt. „Wir haben 32 Nationen an der Schule“, sagt Schönaich. „Mir ist es wichtig, dass wir hier eine tolerante, meinungsfreie und menschengleiche Welt vorleben. Dabei ist es völlig egal, welchen Glauben oder welche Nationalität die Schüler haben.“ Es gehe darum, sein Gegenüber wertzuschätzen und zu respektieren. Ein Mord sei in keiner Weise für irgendetwas zur rechtfertigen.

Die Klasse 8c von Wencke Lüddeke und Anastasia Grötemeyer hat das Thema Meinungsfreiheit im Politikunterricht als wichtigen Bestandteil des Grundgesetzes aufgegriffen. Es sei wichtig, dass man seine Meinung sagen darf, aber man sollte dabei niemanden verletzen. Auf die Frage, was die Schüler verletzen könnte, kam die Antwort: „Wenn die Klasse einfach schlecht geredet wird, sie in Wahrheit aber zum Beispiel sehr hilfsbereit ist.“ Ein gutes Beispiel findet Lüddeke: „Man sollte immer das ganze Bild betrachten, nicht nur das, was schlecht gelaufen ist, sondern auch das, was gut läuft.“

Von Jan Tiemann