Bürgerkritik: „Gelbe Säcke werden im Kreis Peine zu selten abgeholt“

Kreis Peine

Willi Gräbe aus Groß Ilsede stinkt es, und das im doppelten Sinn: Im Peiner Kreisgebiet werden die Gelben Säcke nur alle vier Wochen einmal abgeholt. Das sei eindeutig zu selten, meint der Rentner. Denn insbesondere auf kleineren Grundstücken gebe es meist nur wenig Platz für die Lagerung der mit Verpackungsmüll gefüllten Säcke. Nicht nur sehe das unschön aus, es führe auch zu einer Geruchsbelästigung.

Gräbe ist vor etwa einem Jahr aus dem Kreis Göttingen nach Groß Ilsede gezogen. In seiner alten Heimat seien die Gelben Säcke im Zwei-Wochen-Takt abgeholt worden – so wie es auch in zahlreichen anderen Kommunen der Fall sei. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Taktung wie im Kreis Peine nicht ausreicht“, sagt Gräbe. Wenn sich die vollen Gelben Säcke ansammeln, müssen sie natürlich irgendwo abgestellt werden. Doch die Grundstücke seien heutzutage meist kleiner als noch vor etlichen Jahren, meint der Groß Ilseder: „Und wenn man dann kein Carport oder keinen Keller hat, wird es schwierig mit der Lagerung.“

Vor allem im Sommer ist der Gestank ein Problem

Besonders im Sommer bei höheren Temperaturen würden sich die Essensverpackungen in den Säcken für unangenehme Gerüche sorgen, die man auch in einem größeren Radius noch wahrnehmen könne. Gräbe selbst achte zwar darauf, möglichst wenig Verpackungsmüll zu produzieren, „dennoch bleibt der halt nicht aus.“ Darum fahre er öfter mal nach Peine, um seine Gelben Säcke beim dortigen Wertstoffhof zu entsorgen. „Wenn ich dort bin, sehe ich immer viele Leute, die ebenfalls ihre Säcke selbst abliefern.“

Auch Groß Ilsedes Ortsbürgermeisterin Ilse Schulz kennt das Problem und meint, dass eine vierzehntägige Abholung der Gelben Säcke bürger- und umweltfreundlicher wäre. „Gerade im Sommer ist der Gestank fürchterlich, an manchen Stellen gibt es sogar Ratten“, sagt sie.

Abfuhrrhythmus kann frühestens 2024 geändert werden

Eine Änderung der Taktung bei der Abholung sei theoretisch möglich, doch das erst ab übernächstem Jahr, erklärt Brigitta Saal, Sprecherin der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine (A+B). Hinter der Abholung stecke ein komplexes System, zu dem eine Abstimmungsvereinbarung, die A+B als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger des Landkreises mit den Dualen Systemen abschließt, gehöre. In dieser Vereinbarung sei auch der Abfuhrrhythmus für die Gelben Säcke geregelt, aktuell gültig sei sie bis zum Ende des laufenden Jahres.

Doch das bedeute nicht, dass 2022 eine mögliche Änderung umgesetzt werden kann. Im Kreis Peine ist das Unternehmen Prezero mit der Einsammlung der Gelben Säcke beauftragt. Der Vertrag mit der Firma ende nach dreijähriger Laufzeit am 31. Dezember 2023, dann erfolge eine erneute Ausschreibung. Entsprechend könnte frühestens 2024 eine Änderung beim Abholungstakt der Gelben Säcke erfolgen.

„A+B kann im Rahmen der Verhandlungen einseitig Rahmenvorgaben zum Sammelsystem, zum Beispiel zu den verwendeten Behältern sowie zum Abfuhrrythmus, machen“, so Saal. Die Entscheidung für die eine oder andere Variante beim Sammelsystem stehe am Ende eines „politischen Willensbildungsprozesses vor Ort“, der das Für und Wider der verschiedenen Möglichkeiten sorgfältig gegeneinander abwägen müsse. Nun seien verschiedene Sammelsysteme auch mit unterschiedlich hohen Kosten verbunden, die in den Verhandlungen naturgemäß umstritten seien. „Zudem müssen zwei Drittel aller Dualen Systeme der Vereinbarung am Ende zustimmen, damit sie wirksam ist“, schildert Saal.

Die Dualen Systeme Das Verpackungsgesetz regelt die Zuständigkeiten für die Entsorgung der Verpackungsabfälle. Der Gesetzgeber hat entschieden, dass diejenigen, die Verpackungen in Umlauf bringen, die Verantwortung für die Einsammlung und Verwertung dieser Abfälle übernehmen müssen. Daher wurden die Dualen Systeme gegründet, die für den Handel diese Pflichten bündeln und deren Umsetzung organisieren. Derzeit gibt es insgesamt zehn zugelassene Duale Systeme. Diese entsorgen die Verpackungen nicht selbst, sondern vergeben die Aufgaben in den Kommunen jeweils an Entsorgungsunternehmen, die sich mit Ausschreibungen um den Auftrag bemühen müssen.

Von Dennis Nobbe