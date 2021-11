Brutale Netflix-Serie „Squid Game“: Peiner Polizei warnt Eltern

Kreis Peine

Die brutale Netflix-Serie „Squid Game“ ruft die Peiner Polizei auf den Plan. Mit einem Elternbrief, wendet sich das Präventionsteam der Polizei an die Schulen. Darin warnt die Polizei vor Inhalten der Serie. In der bislang erfolgreichsten Netflix-Produktion treten Menschen bei scheinbar harmlosen Kinderspielen um ein riesiges Preisgeld an. Doch „wer verliert, scheidet nicht nur aus, sondern wird kaltblütig hingerichtet“, wie Rainer Röcken vom Peiner Präventionsteam mitteilt. Die PAZ sprach mit Schülern des zehnten Jahrgangs der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine über die Gewaltverharmlosung in der Serie. IGS-Schulleiterin Ulla Pleye will die Serie im Unterricht thematisieren.

Die Serie „Squid Game“ ist unter den Schülern ein großes Gesprächsthema. Viele Schüler haben sich die Netflix-Produktion angeschaut. Weshalb? „Ich schaue wenig Serien, aber diese ist spannend. Jeder erzählt darüber, das ist ein Hype“, sagt Marcel (16). Sein Mitschüler Paul (16) stimmt ihm zu: „Ich habe die Serie auch geschaut, weil sie gehypt wurde. Irgendwie ist das ein koreanisches Remake der Horror-Filme ,Saw’“, sagt er. Joel (15) findet die Serie „verstörend und komisch.“ Geschaut hat er sie, weil er die Produktion von Netflix im Account vorgeschlagen bekommen habe. „Dann wollte ich aber wissen, wer gewinnt“, sagt er. Die 15-jährigen Schülerinnen, Leni und Luzie, betonen das schauspielerische Können der Mitwirkenden in der Serie.

Gewaltverharmlosung: Schüler sind unterschiedlicher Meinung

Brutale Szenen ziehen sich durch fast alle Folgen von „Squid Game“. Menschen müssen bei Kinderspielen gegeneinander antreten – wer verliert, wird umgebracht. Was sagen die Schüler zur Verharmlosung der Gewalt? „Ich kenne den Unterschied zwischen Realität und Fiktion“, sagt Leni. Kritisch betrachtet sie allerdings, dass jüngere Schüler die Serie schauen. Das sieht auch Mitschülerin Hannah so: „Meine Eltern haben mit meinem jüngeren Bruder über die Serie gesprochen“, sagt sie. Paul (16) meint zur Gewaltverherrlichung: „Da denkt man nicht unbedingt drüber nach, wenn man die Serie schaut. Ähnlich empfindet das Mark (15): „,Squid Game’ ist ja nicht der klassische Horror-Film, in dem Personen abgeschlachtet werden. Auf Blut wird ja weitgehend verzichtet.“

In Niedersachsen sind bislang zwei Fälle bekannt geworden, bei denen Schüler auf dem Pausenhof Kinderspiele aus der Serie nachahmten und sich schlugen, auch in Augsburg und Hessen war das bereits der Fall. Der Peiner Polizei sind jedoch keine Nachahmungsfälle auf Schulhöfen in Peine bekannt. Dennoch gebe es eine gewisse Aufruhr und Verunsicherung zu dem Thema, so Polizeisprecher Malte Jansen. „In den letzten Tagen kam es zu gewaltvollen Handlungen, die zur Nachahmung anregten und insbesondere in den Schulpausen die Spiele aus der Serie von den Kindern nachgespielt wurden“, heißt es im Schreiben des Präventionsteams. Auch die IGS-Schüler sehen den Nachahmungseffekt überwiegend kritisch: „Wenn die Szenen auf einem Schulhof unter Prügel nachgespielt werden sollten, finde ich das krass. Die Altersempfehlung der Serie sollte unbedingt von den Eltern berücksichtigt werden“, berichtet Leni.

Mitschülerin Luzie findet es bedenklich, dass jüngere Kinder die Spiele nachahmen: „Dann macht man sich schon Gedanken, dass besser kontrolliert werden sollte, wer die Serie schaut. Bennett (17) sagt: „Nachgespielt wird es ja nur, weil es ein Hype ist. Wenn sich Kinder dabei Ohrfeigen geht natürlich nicht.“ Mark (15) fordert eine striktere Kontrolle bei der Altersempfehlung: „Bei Jüngeren habe ich schon Bedenken, wenn sie die Serie angucken. Es muss sichergestellt sein, dass die Person die geistige Reife besitzt, die Serie zu schauen.“

Polizei: Jugendliche unter 16 Jahren schauen die Sendung

Das Präventionsteam der Polizei betont die Altersfreigabe der Serie ab 16 Jahren. „Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass bereits Jugendliche unter 16 Jahren und auch Kinder Zugang zu solchen Serien haben und mit ihnen in Berührung kommen“, so Polizist Rainer Röcken. Der Reiz nach Verbotenem, die Neugier, wie es in der Sendung weitergeht, Gruppenzwang (Mitreden können), Ablenkung, Protest und Abgrenzung würden das Verlangen der Zuschauer steigern, die Serie zu schauen. Außerdem bestünde die Möglichkeit, sich die Serie als Spiel im Appstore herunterzuladen und am Tablet oder Smartphone zu spielen, so die Polizei.

Diese Tipps gibt die Polizei Zum Schutz der Kinder gibt die Polizei diese Tipps: Sollte das Kind von „Squid Game“ fasziniert sein, ist ein reines Verbot meist zwecklos – vor allem dann, wenn Serien wie „Squid Game“ bereits die ganze Klasse beschäftigen. Eltern sollten mit dem Kind über die Serie sprechen und Sorgen und Bedenken erläutern. Eine gute Gesprächsbasis ist wichtig, wie die Polizei mitteilt. Kinder, die sich aus Gruppenzwang mit den gewalthaltigen Inhalten beschäftigen, sind froh, wenn Eltern vehement eingreifen und das Serienschauen verbieten. Für Kinder sollte ein eigener Netflix-Account eingerichtet werden. Dort sollte festgelegt werden, auf welche Inhalte zugegriffen werden kann. Weitere Informationen gibt es unter: www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/squid-game-was-elter-ueber-die-netflix-hit-serie-wissenmuessen/ Unterstützung bekommen Eltern von dem Peiner Präventionsteam der Polizei bei Rainer Röcken unter Telefon (05171) 99 91 08 oder per Mail an rainer.röcken@polizei.niedersachsen.de.

IGS Peine: Eltern aufklären ist wichtig

Der Elternbrief soll Erziehungsberechtigte sensibilisieren. Doch auch die Schulen sind aktiv. An der IGS Peine wird das Thema in Tutorenstunden besprochen. Auch die Schülervertretung befasst sich mit der Serie. „Der Elternbrief der Polizei ist wichtig“, betont IGS-Schulleiterin Ulla Pleye, zusätzlich müssten die Schulen informieren und die Schüler direkt angesprochen werden. Schüler Mark schlägt vor, dass über den Videokanal Youtube auf die Serie hingewiesen wird. Schülerin Hannah betont, dass sie von ihrer Mutter auf den Elternbrief angesprochen wurde. Ihre Mitschülerin Luzie sagt: „Meine Mutter kannte die Serie noch nicht – insofern war das Aufklärungsschreiben der Polizei richtig.“

