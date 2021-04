Brummis im Halteverbot bringen Stederdorfer um den Schlaf

Stederdorf

Es ist 3.02 Uhr am Morgen und es rattert und brummt mal wieder so nervig, dass Christian Klußmann und seine Frau Susanne nicht mehr schlafen können. „Es klingt fast ein wenig so, als würde ein Rüttler beim Pflastern einer Straße eingesetzt“, beschreibt der Stederdorfer den Krach. Der kommt vom Kühlaggregat eines Lastwagens, dessen Fahrer seinen Brummi in der naheliegenden Stederdorfer Max-Planck-Straße abgestellt hat, um dort zu übernachten. Das ist verboten, das große Schild dazu an der Straße ist nicht zu übersehen und doch passiert es jeden Abend zuhauf. Laster an Laster reiht sich. Die Nerven von Anwohnern aus gleich fünf Stederdorfer Straßen sind so strapaziert, dass sie nun eine Unterschriftensammlung gestartet haben, um eine Verbesserung zu erzielen.

Ein Dauerzustand der krank mache

Die Max-Planck-Straße am ehemaligen Burger-King-Schnellrestaurant ist eine Sackgasse im Gewerbegebiet, nur eine Grünfläche samt Spielplatz trennt den Wendehammer von der Wohnbebauung. „Wenn der Wind falsch steht, ist der Krach der Lkw hier deutlich zu hören“, sagt Christian Klußmann. Die Situation sei belastend und zermürbend, weil die Nachtruhe der Anwohner aus dem Mühlenweg, Zedernweg, Ligusterweg, Tannenweg und Am Heidacker oft gestört wird. Laufende Klimaanlagen, laufende Motoren, Hup-Signale beim Rangieren und das nervigste, die brummenden Kühlaggregate – all jener Lkw-Krach kommt ausgerechnet aus einer Straße, in der Laster gar nicht parken dürften. „Ein Fenster können wir im Sommer nachts eigentlich gar nicht öffnen“, verdeutlicht Susanne Warmuth-Klußmann. Der Dauer-Lärm mache krank.

Die Schilder sind eindeutig: Eigentlich dürften in der Stederdorfer Max-Planck-Straße keine Lkw stehen – und doch sind es täglich zahlreiche Fahrer, die sich nicht an das Halte- und Durchfahrtsverbot halten. Quelle: Ralf Büchler

Mit diversen Schreiben an die Stadt hätten vereinzelte Anwohner seit mehr als einem Jahr auf die Situation aufmerksam gemacht und dazu aufgefordert, gegen die unberechtigt parkenden Lkw und die nächtliche Lärmbelästigung vorzugehen und die geltenden Verkehrsregeln durchzusetzen. „Leider ohne positive spürbare Verbesserung.“

Stadt fordert vom Bund mehr Autobahn-Parkplätze

Das räumt auch die Stadt Peine ein. „Das Problem konnte aufgrund der Komplexität leider bisher nicht befriedigend gelöst werden“, sagt Sprecherin Petra Neumann. Das Dilemma: Die Max-Planck-Straße liegt im Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe zur Autobahn, die Lkw-Parkplätze an der A2 sind regelmäßig überfüllt. In ihrer Not weichen die Lkw-Fahrer auf Standorte aus, die eigentlich verboten sind. „Wiederholt wurde seitens der Stadt bei der zuständigen Bundesbehörde auf diesen Missstand aufmerksam gemacht und Angebotsverbesserungen eingefordert. Der Ausbau weiterer Parkplätze erfolgt leider nur sehr schleppend“, stellt Petra Neumann fest. Dass mit dem Abstellen der Fahrzeuge in einem Halteverbot gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen werde, sei dennoch nicht akzeptabel.

Sorge vor Unfällen übermüdeter Fahrer

Was die Anwohner wundert, ist, dass die Lkw-Fahrer trotzdem sowohl vom Ordnungsamt als auch der Polizei nicht aufgefordert werden, die Straße zu verlassen. Die Stadt begründet das damit, dass bei der Wahl der Mittel, die Effektivität und die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen seien. Im Klartext heißt das: Da die betroffenen Fahrer in der Regel die Lenkzeiten durch die Parkplatzsuche längst überschritten haben, verbiete es sich, sie der Gefahr auszusetzen, dass sie durch Übermüdung einen Verkehrsunfall verursachen. „Sofern bei den Kontrollen eine Überschreitung der Lenkzeiten nicht festzustellen ist, werden die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer aber des Platzes verwiesen“, versichert die Stadt-Sprecherin.

Bußgelder verfehlen den gewünschten Erfolg

Auch Bußgelder hätten den Missstand bisher nicht lösen können. „Die Verhängung verläuft bei ausländischen Fahrzeugen, der Anteil liegt geschätzt bei 95 Prozent, in der Regel nach dem Verlassen der Bundesgebietes fruchtlos, da die Verwarnungsgelder in der Regel nicht gezahlt werden, aber auch nicht vollstreckt werden können“, erläutert Neumann. Trotzdem würde weiterhin verstärkt und personalintensiv kontrolliert.

Hier geht es zur Unterschriften-Sammlung Die Hintergründe der Unterschriftensammlung und eine Datei zum Ausfüllen sind im Internet unter www.stederdorf.de zu finden. Auf zahlreichen Fotos haben die Anwohner dort auch dokumentiert, was sich in der Max-Planck-Straße abspielt. Dort sind nicht nur viele Laster zu sehen, sondern auch umgefahrene Poller und Verkehrsschilder sowie reichlich Müll – auch das ist ein großes Problem.

Eine Sperrung der Max-Planck-Straße durch eine Schranke sei übrigens nicht zulässig, weil sie eine öffentlich gewidmete Straße ist. Eine Schranke hätte das Problem vermutlich ohnehin nicht gelöst, sondern nur verlagert – „in benachbarte Nebenstraßen“, vermutet die Stadt. Ihr bleibe daher nur die Möglichkeit, „weiterhin über die Kommunalen Spitzenverbände beim Bund den Ausbau der Parkplätze entlang der Autobahn 2 vehement einzufordern“.

„Die Situation der Lkw-Fahrer tut uns auch leid“, betont Christian Klußmann. „Wir können aber nicht hinnehmen, dass das Problem auf uns abgewälzt wird.“ Eine Dauerlösung könne vermutlich nur die Schaffung von zusätzlichen kostenlosen Parkplätzen bringen. Und da seien die Politik und Kommunen gefordert.

Von Christian Meyer