Brand in der Luther-Kirche: Kurzschluss war offenbar die Ursache

Peine

Zunächst hatte die Polizei einen „technischen Defekt nicht ausgeschlossen“. Inzwischen stehe fest, dass der Brand, der zwischen Montag, 25. Januar, 18 Uhr und Mittwoch 27. Januar, 10,30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Peine „Am Walzwerk“ tatsächlich durch einen Kurzschluss in der Elektroleitung zwischen der Rückseite des Altars und der Sakristei ausgelöst wurde, bestätigt Julian Bergau, Pastor der Peiner Martin-Luther-Gemeinde.

Glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass das Feuer von selbst erloschen sei. „Nicht auszudenken, wie sich der Brand hätte weiter ausbreiten können, hätten die Fenster der Sakristei oder die im Kirchenschiff der Hitze nicht widerstanden“, fügt der Pastor hinzu. Aufgefallen ist der Brand am Vormittag des 27. Januar der Reinigungskraft, als sie beim Betreten der Kirche den Brandgeruch wahrnahm und sofort die Feuerwehr rief, die dann ja erfreulicher Weise nicht einzugreifen brauchte.

So sah die Sakristei direkt nach dem Brand aus. Quelle: Kirche

Trotzdem sei der Schaden immens – und in Summe noch nicht abzuschätzen. Derzeit befinde man sich zunächst in der Reinigungsphase. Sachverständige für chemische Verschmutzungen hätten inzwischen ein Gutachten wegen der möglichen Freisetzung von Schadstoffen erstellt. Wegen des Rauchgestanks und der Rußverschmutzungen seien inzwischen die Kirchenbänke abgebaut und sowohl Kanzel als auch Altarbild „wie von Verpackungskünstler Christo eingehüllt“, so der Geistliche.

Außerdem seien Gerüste aufgebaut worden, auf denen sich Reinigungskräfte bemühten, Wände und Decke zu vom Ruß zu säubern. Besonders schlimm aber habe es auf der Empore über dem Altar die Orgel erwischt, die ebenfalls bereits zum großen Teil abgebaut worden sei und sich ein Orgelbau-Unternehmen um die Erhaltung des Instruments bemühe.

Beim Ersteinbau habe man einst festgestellt, dass die längsten Orgelpfeifen nicht unter die Decke passten, sodass durch entsprechende Bohrungen in die Decke trotzdem Platz geschaffen wurde. „Das hat allerdings bei dem Brand zu einer Art Kaminwirkung und dadurch noch erheblicheren Schäden geführt“, erklärt der Pastor

Vom Gottesdienstraum zur Großbaustelle: Die Kirchenbänke wurden ausgebaut und müssen gereinigt werden. Quelle: Ulrich Jaschek

In einem weiteren Schritt nach den Reinigungsarbeiten sei eine Restaurierung geplant, deren Umfang sich derzeit noch nicht genau überblicken und schon gar nicht finanziell abschätzen lasse. Allein der Schadenzeitpunkt während der Pandemie sei noch ein kleiner Vorteil im Unglück gewesen, weil ja keine Präsenzgottesdienste geplant gewesen seien. Als Pastor und Gemeinde „ohne Kirche“ fühle man sich allerdings nicht, weil man auf die in unmittelbarer Nähe des beschädigten Gotteshauses gelegene multifunktional nutzbare „Martin-Luther-Kapelle“ ausweichen könne und dem 1955 erbauten Gotteshaus äußerlich keine Beschädigungen anzusehen seien.

Trotzdem: „Je länger der Schock zurückliegt, desto deutlicher und klarer wird uns allen, wie sehr uns unsere Kirche mit den Gottesdiensten fehlt“. Akustisch meldet sich die Kirche jedoch immer noch stündlich zu Wort, denn wegen eines getrennt angelegten Stromkreises seien die Glocken vom Stromausfall nicht betroffen. Das „Vollgeläut“ aber sei bereits vor dem Brand aus Sicherheitsgründen verstummt, eines Risses im Turmmauerwerk wegen, der aber schon vor dem Brand vorhanden war. Vielleicht, so hofft der Pastor vorsichtig, könne man im November die Kirche wieder für das gottesdienstliche Leben nutzen. Sicher sei das aber keineswegs.

Von Ulrich Jaschek