Brand in Vöhrum: Technischer Defekt nicht auszuschließen

Vöhrum

Fast die gesamte Peiner Feuerwehr war vor Ort: 85 Einsatzkräfte löschten am Mittwoch einen brennenden Anbau an der Straße Zum Eichholz in Vöhrum. Zur Untersuchung der Brandursache hat die Tatortgruppe der Polizei das Gebäude bereits in Augenschein genommen. „Ein technischer Defekt ist aktuell nicht auszuschließen“, erklärte Peines Polizeisprecher Malte Jansen auf PAZ-Anfrage. Die Ermittlungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Fest stehe inzwischen, dass das Feuer in dem hinteren Teil des Gebäudes ausgebrochen ist, so Jansen. Der Sachschaden wurde auf rund 90 000 Euro beziffert. Das Feuer war am Nachmittag gegen 14.30 Uhr ausgebrochen, aufgrund der Wetterlage mit Südwestwind bildete sich innerhalb weniger Minuten eine dichte Rauchwolke über Vöhrum.

Gefahr bestand, weil mehrere Gasflaschen, die in dem Gebäuder lagerten, zu explodieren drohten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zusätzlich hatten mehrere Fahrrad-Akkus in dem Gebäude Feuer gefangen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden hin. Die Straße Zum Eichholz war zeitweise voll gesperrt. Vor Ort waren sieben Feuerwehren aus dem Stadtgebiet mit 16 Fahrzeugen, darüber hinaus Polizei und Rettungsdienst.

Von Michael Lieb