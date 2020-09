Brand in Stederdorf: Schaden in Höhe von 450 000 Euro

Stederdorf

Der Wohnhausbrand am 11. September in Stederdorf ist offenbar durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Brandermittlern der Polizei und einem Brandsachverständigen, die am vergangenen Freitag vor Ort stattfand. Bei dem Feuer war ein Sachschaden in Höhe von rund 450 000 Euro entstanden.

46 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei dem Feuer am 11. September in der Mittagszeit an der Kurzen Straße in Stederdorf waren 46 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Flammen hatten sich über das komplette Obergeschoss ausgebreitet. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, die Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Zur Brandursache sagt Polizei-Sprecherin Stephanie Schmidt: „Es ist davon auszugehen, dass es aufgrund einer technischen Ursache am Stromsicherungskasten zu dem Brandausbruch kam.“

Von Nathalie Diana