An der Straße Zum Eichholz in Vöhrum hat am Mittwochnachmittag ein Gebäude in voller Ausdehnung gebrannt. Weil auch Gasflaschen Feuer gefangen hatten, bestand Explosionsgefahr. Eine riesige Rauchwolke hing über Vöhrum, die Straße war bis zum Abend voll gesperrt.