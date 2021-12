Peine

Die Corona-Test-Strategie des Landes schlägt wieder eine andere Richtung ein: Denn nach dem Test-Chaos, entschied die niedersächsische Landesregierung nun eine Neuerung: Geboosterte Menschen sind künftig von der 2G-plus-Regel ausgenommen. Auch in Peine hatte das Inkrafttreten der 2G-plus-Regel zu Menschenschlangen vor den Testzentren und Schwierigkeiten bei der Terminvergabe geführt. Der Kreis kündigte 13 zusätzliche Testzentren an. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Welche Auswirkungen hat die neue Regelung auf die Testzentren?

Wie viele Menschen sind in Peine geboostert?

Im Landkreis Peine haben bislang 8 659 Menschen eine Booster-Impfung bei den mobilen Teams oder im Impfstützpunkt des Kreises erhalten, so Kreissprecher Fabian Laaß. Noch mehr Menschen wurden in über 70 Arztpraxen geimpft, wie Dr. Friedrich Scheibe, Kreisvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Peine und praktizierender Arzt in Groß Bülten, mitteilt. „Die Impfbereitschaft steigt gerade noch einmal deutlich an“, sagt Scheibe. Er geht davon aus, dass die Booster-Impfungen nach der Ausnahmeregelung nochmal zunehmen werden. Aus medizinischer Sicht begrüßt er das, denn die Wirksamkeit der Corona-Impfungen nimmt ab dem vierten Monat nach der zweiten Impfung der Grundimmunisierung ab, insbesondere bei älteren Menschen.

Doch steht auch genügend Impfstoff zur Verfügung, wenn die Booster-Nachfrage steigt? „Im Prinzip ja. Per se reicht der Bedarf an Impfdosen“, so Scheibe. Aber: „Der Bund liefert nicht ausreichend, die Impfstoff-Logistik ist nicht entsprechend geplant.“ Das betreffe das Vakzin des Herstellers Biontech/Pfizer. Der Impfstoff von Moderna hingegen sei nahezu in der von den Ärzten bestellten Menge auch geliefert worden.

Booster-Impfung: Für wen wird sie empfohlen? Die Ständige Impfkomission (STIKO) empfiehlt eine Booster-Impfung für alle Personen ab 18 Jahren, bekräftigt jedoch ihre Empfehlung für diese Personengruppen prioritär eine Auffrischimpfung anzubieten: Personen mit Immundefizienz, Personen im Alter von über 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen sowie Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Auch bisher Nicht-Geimpfte sollen vordringlich geimpft werden. Die Auffrischimpfungen soll in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden.

Impfschutz: Wo liegt der Unterschied?

Regierungssprecherin Anja Pörksen führte den Meinungswandel der Regierung bei der 2Gplus-Regel unter anderem auf ein Gespräch der Landesregierung mit Wissenschaftlern am Donnerstag zurück. Diese hätten versichert, dass die Auffrischungsimpfungen einen sehr hohen Impfschutz böten und die Menschen mit einem Booster zudem weniger Gefahr liefen, andere mit dem Coronavirus anzustecken. Doch wie unterscheidet sich die Viruslast bei Zwei- und Dreifachgeimpften? „Bei den über 60-Jährigen stecken sich die Zweifachgeimpften zehn Mal häufiger an, als diejenigen, die geboostert sind“, sagt der Allgemeinmediziner. Grundsätzlich gilt also: Boostern erhöht den Schutz.

Lesen Sie auch Schon ab morgen: Geboosterte in Niedersachsen brauchen keinen Corona-Test mehr

Derweil laufen in Peine die Planungen für zusätzliche Testzentren auf Hochtouren. Das Unternehmen „Intakt“ möchte möglichst bald zunächst fünf Testzentren eröffnen. Geschäftsführer Hendrik Hoppenworth geht davon aus, dass auch mit der Ausnahme-Regelung für geboosterte Menschen noch genügend Test-Bedarf vorhanden sein werden. „Das müssen wir abwarten“, sagt Hoppenworth. In der kommenden Woche soll ein Testzentrum im Hotel „Schönau“ in Stederdorf eröffnen, ein weiteres in der Gebläsehalle in Ilsede. Corona-Tests möchte das Unternehmen auch im Vechelder Dornberg Carree anbieten, sowie im Feuerwehrhaus in Ohlum und in Schwicheldt.

Änderungen bei Corona-Regeln erschweren Personalplanung

Der Peiner Allgemeinmediziner Lars Peters betreibt ein Corona-Testzentrum in der historischen Apotheke am Markt. In den letzten Tagen standen dort zahlreiche Menschen für einen Corona-Test an. Etwa 500 Abstriche wurden pro Tag genommen. Das nun wieder eine Änderung der Teststrategie kommt, erschwert vor allem die Personalplanung. „Bei den Corona-Regeln gibt es viel Hin- und Her. Aber dennoch begrüße ich die Sonderregelung“, sagt Peters. Denn die Ausnahme von der 2G-plus-Regel für dreifachgeimpfte Menschen ist ein zusätzlicher Impfanreiz. „Alle werden zur dritten Impfung aufgefordert und haben einen Impfschutz und der ist gerade rückläufig“, so Peters.

Corona: Hier können Sie sich testen lassen Diese Testzentren und Apotheken bieten kostenlose Bürgertests an. Bei einigen Testzentren/Apotheken ist vorab eine Anmeldung telefonisch oder online notwendig. Testzentrum ehemalige Peiner Markt Apotheke, www.hausarzt-peine.de/stellenangebote. Öffnungszeiten: montags bis freitags 8.30 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 15 Uhr, sonntags 9.30 bis 15 Uhr.

Parkplatz Hagebaumarkt Peine, Lehmkuhlenweg, www.coronatest-buchen.de/peine. Nur mit Online-Terminbuchung.

Parkplatz Kaufland Peine, Heinrich-Hertz-Straße 12, www.buergertest.ecocare.center. Terminbuchung notwendig.

Peiner Zahnarztpraxis Wegmann, Hannoversche Heerstraße, www.drhuynhwegmann.wordpress.com. Terminvereinbarung unter: (05171) 21 38 0

Physiotherapie Sara Oehlmann, Im Unteren Dorfe 5 A in Hohenhameln, www.physiotherapie-hohenhameln.de. Terminvereinbarung über (05128) 96 00 27

Löwen-Fitness, Erzring 5, in Lengede, www.loewenfitness-lengede.de/corona-testzentrum. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 21.30 Uhr, samstags und sonntags von 9.30 bis 16.30 Uhr. Testung mit oder ohne Terminbuchung möglich.

Testzentrum im früheren Penny-Markt unter corona-testzentren.net. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 13 Uhr. Testung mit oder ohne Terminbuchung möglich.

Testzentrum neben der Kastanien-Apotheke, Kirchvordener Straße 42, Peine, www.schnelltest-apotheke.de/apotheken/kastanien-apotheke-peine-voehrum

Testzentrum in Schwicheldt, Café Mitte, Niedersachsenstraße 19. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr und 16 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Ohne vorherige Anmeldung. Diese Apotheken bieten ebenfalls Corona-Tests an: Arminius-Apotheke, Kantstraße 40 in Peine, www.concept-apotheken.de. Nur nach vorheriger Terminbuchung.

Löwen-Apotheke, Hildesheimer Straße 20 in Vechelde, www.apotheke-vechelde.de. Nur nach vorheriger Terminbuchung.

Apotheke, Peiner Straße 13 in Wendeburg, www.wendeburg-apo.de. Nur mit Termin. Getestet wird in der Freiwilligen Feuerwehr, Meierholz 32.

Löns Apotheke Edemissen, Hermann-Löns-Straße 1, www.loens-apo.de. Nur mir Termin.

Mickefett Apotheke, Zuckerweg 1 in Ilsede, www.mickefett-apotheke-ilsede.de. Nur nach Terminvergabe. Landkreis Peine: Hier sind weitere Testzentren geplant: Peine , Breite Straße 23, ab Montag, 6. Dezember, Öffnungszeiten: montags bis freitag 8.30 bis 17.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 16 Uhr, sonntags mit Termin.

, Breite Straße 23, ab Montag, 6. Dezember, Öffnungszeiten: montags bis freitag 8.30 bis 17.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 16 Uhr, sonntags mit Termin. Stederdorf, Hotel Schönau, Eröffnung voraussichtlich kommende Woche

Hotel Schönau, Eröffnung voraussichtlich kommende Woche Ilsede , Gebläsehalle, Eröffnung in der kommenden Woche geplant

, Gebläsehalle, Eröffnung in der kommenden Woche geplant Vechelde, Dornberg Carree, Tests sollen ebenfalls in der kommenden Woche angeboten werden

Dornberg Carree, Tests sollen ebenfalls in der kommenden Woche angeboten werden Hohenhameln, Ohlum im Feuerwehrhaus.

Der Mediziner geht davon aus, dass sich trotz der Sonderregelungen noch zahlreiche Peiner testen lassen müssen. Denn für Zweifachgeimpfte soll die 2G-plus-Regel weiterhin gelten.

Von Nina Schacht