Böllerverbot an Silvester und Neujahr auf einigen Peiner Straßen

Peine

Die Stadt Peine hat an Silvester und Neujahr ein Böllerverbot auf der Fritz-Stegen-Allee zwischen der Wiesenstraße und der Straße „Am VfB-Platz“ erlassen. Das Verbot soll die sich in dem dortigen Tierheim befindlichen Tiere vor plötzlich auftretendem Feuerwerkskörper-Lärm und vor Lichteffekten der pyrotechnischen Gegenstände schützen.

Stadtsprecher Moritz Becker sagt: „Die Stadt Peine appelliert an die Einwohner, sich an die vom Land Niedersachsen erlassenen Corona-Regeln auch in der Silvesternacht zu halten und damit einen individuellen Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus zu leisten. Insbesondere sind Ansammlungen von Menschen zu verhindern.“ Sofern Feuerwerkskörper aus Vorjahren noch vorhanden seien – der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist aufgrund der bundesgesetzlichen Regelung in diesem Jahr verboten – würden neben den Corona-Regeln auch in diesem Jahr die zwingend einzuhaltenden Bestimmungen aus den sprechstoffrechtlichen Vorschriften gelten.

Keine Feuerwerkskörper nahe Krankenhäuser

Nach dem Sprengstoffgesetz sei das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von lärm- und brandempfindlichen Gebäuden verboten. „Hierunter fallen besonders Krankenhäuser, Kirchen, Kinderheime, Altenheime und Fachwerkhäuser allgemein, sowie vergleichbare Häuser, Stallungen und Schuppen mit Reet- oder Strohdach“, so der Sprecher. Wegen der möglichen Brandgefahren sei in diesen Bereichen bei handgeworfenen pyrotechnischen Gegenständen ein Sicherheitsabstand von 40 Metern einzuhalten. Bei hochsteigenden Feuerwerksraketen betrage der Mindestabstand 100 Meter. Becker betont: „Hieraus ist abzuleiten, dass beispielsweise in den Straßenzügen Damm, Kniepenburg, Schlossstraße, Rosenthaler Straße, Marktplatz und Rosenhagen keine oder nur handgeworfene pyrotechnische Gegenstände mit entsprechendem Abstand gezündet werden dürfen.“

Die Stadtverwaltung bitte auch, auf landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung sowie auf Hobbytierhalter besonders Rücksicht zu nehmen. So könne sich im Freien gelagertes Futter, Einstreu sowie ähnliche Materialien unter Umständen durch Feuerwerkskörper entzünden. „Bitte halten Sie beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern daher auch dort einen Abstand zu solchen Materialien von 40 Metern bei handgeworfenen sowie 100 Metern bei hochsteigenden pyrotechnischen Gegenständen ein.“ Gleiches gelte auch für das Verwenden von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Orten mit brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffen, wie zum Beispiel bei Tankstellen oder Flüssiggastanks. Hier dürften Feuerwerkskörper nicht entzündet werden.

„Polen-Böller“ sind verboten

Und für den Fall, dass trotz des Verkaufsverbots Feuerwerkskörper gezündet werden, sind laut Becker folgende Sicherheitshinweise für die „Restbestände aus den Vorjahren“ zu beachten: „Es dürfen nur solche Feuerwerkskörper von volljährigen Personen entzündet werden, die eine aufgedruckte CE-Kennzeichnung und eine Zulassungsnummer einer in der Europäischen Union ansässigen ,benannten Stelle’ haben. Die Feuerwerkskörper müssen außerdem eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache aufweisen.“ Man dürfe keine sogenannten „Polen-Böller“ abbrennen. „Sie gefährden damit sich und Ihre Mitbürger“, betont der Sprecher.

Von Thomas Kröger