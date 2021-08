„Blitzsommer“ in Peine: Schon Sonntag wird es wieder kühler

Kreis Peine

Der Sommer hat im Peiner Land wieder Einzug gehalten: Es gibt kaum Bewölkung, das Thermometer kratzte am Freitag an der 30-Grad-Marke. Doch schon am Sonntag verabschiedet sich der „Blitzsommer“ wahrscheinlich wieder.

Bereits Samstag können die Temperaturen wieder sinken: Lediglich 22 Grad sagt der Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met, voraus. Bis einschließlich Montag bleibt das Thermometer voraussichtlich in diesem Bereich, jedoch kommen ab Sonntag dicke Wolken hinzu. Ab Montag sind Regen und nur noch eineinhalb bis drei Sonnenstunden täglich vorausgesagt.

Ab Dienstag fällt das Thermometer auf 14 bis 17 Grad

Kommende Woche könnte schon ein verfrühter Herbst-Vorbote vorbeischauen. „Jedenfalls sind die Aussichten recht trüb“, erklärt Jung. Ab Dienstag müssen die Peiner womöglich ihre Jacken wieder aus dem Schrank holen, denn ab dann fallen die Temperaturen laut Prognose auf kühle 14 bis 17 Grad – kombiniert mit Wolken und Regen. „Hoffen wir mal, dass sich da noch etwas ändert“, so der Meteorologe.

Hitzerekord in Südeuropa

In den vergangenen Tagen war es im Kreis Peine zwar warm, doch im Vergleich zu südeuropäischen Ländern waren die Temperaturen geradezu mild: So wurden am Mittwoch an einer Wetterstation auf Sizilien 48,8 Grad gemessen. „Der Sommer 2021 ist extrem, da würde ein neuer Europa-Hitzerekord nicht verwunderlich sein“, meint Jung. Bis einschließlich Montag erwarte auch die iberische Halbinsel Rekordhitze mit Prognosen bis zu 47 Grad. „Bei diesen berechneten Werten kann man am Ende immer noch ein bis zwei Grad draufschlagen, da es in der Realität noch einmal heißer wird“, weiß der Meteorologe.

Auch in Deutschland seien in Teilen von Deutschland am Samstag wieder mehr als 30 Grad möglich. „Von allen Seiten, außer aus Norden und Westen, werden wir derzeit von extreme Hitze eingekreist. Aber anscheinend haben wir Glück und die ganze große Extremhitze bleibt uns erspart“, so Jung.

Von Dennis Nobbe