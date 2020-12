Blitzer in Peine schwer beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Peine

Bereits im November haben Unbekannte den stationären Blitzer an der Ilseder Straße in Peine mit Farbe beschmiert. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 14. November, 15.30 Uhr, und Sonntag, 15. November, 8 Uhr. Wie sich herausstellte, wurde der Blitzer zudem mit einem Gegenstand so schwer beschädigt, dass ein Schaden von mindestens 5000 Euro entstand.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von der Redaktion