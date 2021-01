Kreis Peine

Starker Schneefall hat am Freitag den Autofahrern in Teilen von Niedersachsens zugesetzt. Der Winterdienst war mit Streufahrzeugen im Dauereinsatz, kam aber teilweise nicht mehr hinterher. Während es im Kreis Peine keine großen Vorfälle gab, kam ein Peiner Lastwagen samt Anhänger wegen Blitzeis bei Grasdorf im Kreis Hildesheim von der Straße ab und pralle gegen einen Baum. Der Fahrer musste ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 444 zwischen Grasdorf in Richtung Nettlingen. Der 24-jährige Fahrer eines Sattelaufliegers der Peiner Spedition Keunecke Transporte geriet bei Schneetreiben und glatter Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Glücklicherweise kollidierte er dort nicht mit einem weiteren Fahrzeug. Allerdings rutschte das schwere Gefährt die Böschung hinab und prallte frontal mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Auch der Muldenauflieger kippte um, und der geladene Metallschrott, der eigentlich zum Stahlwerk Peiner Träger transportiert werden sollte, verteilte sich in der Umgebung.

Geschäftsführer Timo Keunecke vom Transport-Unternehmen sagt: „Unser Fahrer, der aus Braunschweig kommt, zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.“ Ersthelfer seien sofort herbeigeeilt, und mit deren Unterstützung habe sich der 24-Jährige selbst aus seinem Lastwagen befreien können. „Der Rettungsdienst, der gemeinsam mit der Polizei sofort vor Ort war, brachte ihn nach einer ersten Untersuchung zur weiteren Behandlung in das Hildesheimer Krankenhaus.“ Dem Fahrer gehe es jetzt wieder gut.

Der Lkw samt Anhänger hat einen Totalschaden erlitten, und die Schadenssummer beziffert Keunecke auf „etwa 50 000 Euro.“

Von Thomas Kröger