Kreis Peine

Welche Rolle spielt die Clan-Kriminalität in Peine? Was tun Politik und Polizei für die Sicherheit der Bürger? Und ganz allgemein: Nehmen Übergriffe auf Polizei und Rettungskräfte zu? In einer „Blaulichtkonferenz“ wurden am Mittwochabend all diese und noch weitere Themen in Form einer Podiumsdiskussion aufgegriffen. Auch die Rolle derer, die mit Blaulicht auf ihrem Fahrzeugdach unterwegs sind, bei der Bewältigung der aktuellen Hochwasser-Katastrophe in Westdeutschland, aber auch in Bayern und Sachsen wurde thematisiert und hat viel Anerkennung gefunden.

Aktuelle Situation zeigt Bedeutung der „Blaulichtkräfte“ auf

Zu der Veranstaltung eingeladen hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Peine-Gifhorn, Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Weitere Diskussionsteilnehmer waren der niedersächsische Minister für Inneres und Sport Boris Pistorius (SPD), die Geschäftsführerin des ASB Peine Nela Bode-Beck, der Peiner Polizeichef Christian Priebe und der SPD-Landratskandidat Henning Heiß.

„Die aktuelle Situation in den Hochwasser-Gebieten macht deutlich, dass die Arbeit der ,Blaulichtkräfte’ im wortwörtlichen Sinn überlebenswichtig ist“, sagte Pistorius in seinem einleitenden Impulsreferat, bevor er auf die Clankriminalität einging. In nackten Zahlen spiele diese gar keine so große Rolle, berge aber dennoch eine große Gefahr, weil der Rechtsstaat infrage gestellt werde.

Nach einer anschließenden Talk-Runde der Gäste auf dem Podium hatten die Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Statements abzugeben.

Von Kerstin Wosnitza