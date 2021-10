„Bilderbuchernte“ beim Mais im Kreis Peine

Kreis Peine

Die Maisernte im Landkreis Peine ist zu 70 Prozent abgeschlossen. Kreislandwirt Wilfried Henties, der selbst auch Mais anbaut, sieht sich in seiner Prognose bestätigt: „Der Ertrag ist sehr gut und liegt gut 20 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.“ Die Qualität sei gut und auch die Preisentwicklung beim Mais aus Sicht der Landwirtschaft erfreulich. Mit einem Aber: Als dunkle Wolke am Horizont zeichnen sich die hohen Energiekosten und sehr stark gestiegene Kosten für Betriebsmittel ab.

„Sehr zufriedenstellenden Bilderbuchernte“

Henties spricht sogar von einer „sehr zufriedenstellenden Bilderbuchernte“. Die Bedingungen im Kreis Peine seien sehr gut gewesen. Der Mais konnte zügig eingebracht werden, und die Maschinen konnten sauber arbeiten. Es wurde wenig Dreck auf die Straßen gebracht, und die Beeinträchtigungen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge seien für die übrigen Verkehrsteilnehmer gering gewesen.

Zufrieden mit der Maisernte: Kreislandwirt Wilfried Henties. Quelle: Ralf Büchler/Archiv

Im Kreis Peine wird zu 90 Prozent Mais angebaut, der zur Energiegewinnung in Biogasanlagen dient. „Die Versorgung unserer Biogasanlagen mit Energie ist gesichert“, freut sich der Landwirt. Gut zehn Prozent der Pflanzen, die auch noch stehen können und deren Körner gelb werden, sind als Futtermittel angebaut. Sie werden als Silage an Kühe verfüttert oder kommen als Körner ins Schweinefutter. Silomais wird gehäckselt und Körnermais gedroschen.

Mais könne in Regionen mit einem geringen Anteil an Ackerflächen durchaus mehrmals hintereinander auf dem gleichen Feld angebaut werden. Das sei in Ordnung, und der Boden werde nicht ausgelaugt. „Im Übrigen gibt ein vernünftiger Landwirt dem Boden das zurück, was er ihm nimmt“, erklärt Henties. Mais sei recht einfach anzubauen und eine genügsame Pflanze. Da er wenig Stickstoff benötige, eigne er sich beispielsweise auch für Wasserschutzgebiete.

Drei- bis vierjährige Fruchtfolge

Im Kreis Peine gebe es genügend Ackerflächen, sodass hier eine drei- bis vierjährige Fruchtfolge eingehalten werden kann. „Nach Mais wird in der Regel Wintergetreide angebaut und davor Rüben oder Kartoffeln“, schildert Henties. So würden sich spätgerodete Rübenfelder beispielsweise gut für die Nutzpflanze eignen. Diese Flächen könne man zunächst so lassen, um im Frühjahr dann den Mais auszusäen.

Wenn der Mais abgeerntet sei, habe man einen sauberen Boden, sagt Frederik Böker, Landwirt aus Eickenrode. Die Fruchtfolge hat nach Angaben Böker den Vorteil, „dass sie gut für den Boden und auch für den Landwirt ist, weil so auf natürliche Art und Weise die Erträge gesteigert werden können“.

„Die Mieten sind voll“

Nach der eher durchwachsenen Getreideernte ist Böker mit der Maisernte ebenfalls sehr zufrieden. „Die Mieten sind voll.“ Zurzeit stehen noch Körnermais für Futtermittel und Pflanzen für die Silage auf den Feldern, die er für die Energiegewinnung in der Biogasanlage nutzen will. Hier will Böker ab dem kommenden Woche mit der Ernte beginnen.

Von Jan Tiemann