Big-Band-Sound aus Peine: Es gibt noch Tickets  

Peine/Braunschweig

Grüne Wiese, Lichterketten in der Abend-Dämmerung, ein Publikum, das nah an der Bühne ist: Nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause freut sich die Music Session Gang des Peiner Stadtorchesters riesig auf ihr Konzert-Comeback am Mittwoch, 4. August. Von 19 Uhr an lassen die Musikerinnen und Musiker im Wolters Applaus Garten in Braunschweig ihren Big-Band-Sound Open-Air erklingen. Und noch gibt es Tickets. „Ganz Kurzentschlossene können sogar direkt an die Abendkasse kommen“, sagt Sängerin Mareille Wittnebel. Im Internet gibt es die Tickets für 19,50 Euro unter www.eventim.de. Einfach in die Such-Maske „Stadtorchester Peine“ eingeben.

Bei der Music Session Gang steigt derweil das Lampenfieber. „Ein bisschen gehört das dazu, aber vor allem ist es Vorfreude auf das Konzert“, betont Wittnebel.

Von Christian Meyer