Vöhrum

Die Volksbank BraWo startet über ihr Kindernetzwerk United Kids Foundations mit „deinsport.de“ ein weiteres Bewegungsprogramm für Kinder in der Region mit Professor Dr. Ingo Froböse aus Köln. In der Hainwaldschule in Vöhrum wird viel Wert auf Bewegung gelegt. PAZ-Redakteur Jan Tiemann sprach darüber mit Schulleiterin Susanne Jegenhorst.

Wie wichtig ist Bewegung für Kinder?

Anzeige

Bewegung ist ein Grundbedürfnis von Kindern, um sich körperlich, psychisch und sozial gesund entwickeln zu können. Kinder suchen dabei Herausforderungen und lernen, sich in kritischen Situationen richtig oder zumindest besser einzuschätzen. Vielfältige Bewegungserfahrungen fördern auch die kognitive Entwicklung, das Gehirn wird stärker durchblutet und die Denkleistung stabilisiert. Um besonders effektiv zu profitieren, sollte die Bewegung mit positiven Emotionen verknüpft sein.

Was kann Schule tun?

Bewegung kann in der Schule auf zwei Arten aktiviert werden: als lernbegleitende und als lernerschließende Funktion. Lernbegleitende Funktion beinhaltet bewegtes Mobiliar, bewegte Lernorte, bewegte Pausen. Lernerschließend bedeutet lernen durch und in Bewegung, sich durch eine Bewegungshandlung einen Lerngegenstand erschließen – Gewichte körperlich spüren, Größe eines Raumes „ergehen“, Buchstaben und Zahlen mit dem Arm schwingen oder mit Seilen legen. Freiarbeit, Wochenplanarbeit oder Projektunterricht sind dabei sehr förderliche Lernformen.

Was macht die Hainwaldschule?

Seit vielen Jahren sitzen die Schüler auf Drehrollstühlen, die zusätzlich mit einem Mechanismus ausgestattet sind, der die Kinder zwingt, ständig auszubalancieren und somit die Rückenmuskulatur zu stärken. Im Unterricht werden Bewegungseinheiten durchgeführt. Neben dem Sportunterricht findet eine regelmäßige Teilnahme an Schulmannschaftswettkämpfen und am Tischtennis-Rundlauf-Cup statt. Sommer- und Winterbundesjugendspiele werden ausgerichtet. Sportangebote im Ganztag sind Zirkus, freies Bewegungsangebot, Fußball, Entspannung, Balance-Training, Tischtennis, Schulhof, Starker Rücken – Starkes Kind.

Was läuft noch?

Eine große Bereicherung ist die seit 2016 bestehende Schulpartnerschaft mit der bundesweiten Präventionsinitiative „Fit4future“ der Cleven Stiftung. Lehrkräfte wurden in Workshops in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Brainfitness (Gehirntraining) geschult. Es gibt Beschäftigungsmaterialien, Aktionstage und zum zweiten Mal können wir Kinder mit von der Stiftung gesponserten Schrittzählern ausstatten. Die neueste Aktion der Cleven Stiftung ist das „deinsport.de“-Programm. Alle Dritt- und Viertklässler der Hainwaldschule durchlaufen neun auf Gütekriterien geprüfte motorische Tests. Basierend auf den Testergebnissen werden dann vier Empfehlungen von Sportarten sowie die jeweils dazu passenden Vereine in Wohnortnähe benannt. Für 300 Kinder stellt die Stiftung ein Förderpaket über eine zweijährige Vereinsmitgliedschaft zur Verfügung. Wir freuen uns schon sehr darauf.

Von JanTiemann