Peine

Kurioser Polizei-Einsatz an einer Peiner Tankstelle am Schwarzen Weg: Zeugen hatten Sonntagfrüh gegen 5.10 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Autofahrer nach dem Tankvorgang nicht weiterfuhr und offenbar in seinem Auto eingeschlafen war. Die Polizei hatte den Grund dafür schnell herausgefunden: Der 46-Jährige hatte offenbar zu viel getankt – und zwar nicht Benzin, sondern Alkohol.

Ein Test ergab einen Wert von 1,66 Promille, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Mehr noch: „Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist“, sagte Polizei-Sprecher Frank Oppermann.

Von Redaktion