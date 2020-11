Peine

Ein 21-jähriger aus Ilsede ist am Samstagabend um 19.26 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gehweg an der Braunschweiger Straße in Peine gefahren. Bei einer Kontrolle durch die Polizei wurde Alkoholeinwirkung festgestellt. Bei einem Alkoholtest pustete der junge Mann einen Wert von 1,24 Promille. Da er auch ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war und zu keiner Zeit ein Haftpflichtschutz bestand, wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Von Thomas Kröger