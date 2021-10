Peine/Ilsede

Betrug, räuberischer Diebstahl und wiederholte Verstöße gegen die Pflichtversicherung von Fahrzeugen: Die Liste der Anklagepunkte gegen eine 59-jährige Ilsederin, die vor dem Schöffengericht Peine verhandelt wurde, war lang. Verurteilt wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Weil die Frau zum Tatzeitpunkt im Dezember wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und mehrfachen Internetbetrugs schon unter dreifacher Bewährung stand, muss sie nun ins Gefängnis.

Wegen Betrugs war die ledige Frau angeklagt, weil sie nach dem Tod ihres Vaters einen Bestattungsauftrag an die Kirche und einen Bestatter erteilt hatte, obwohl sie wusste, dass sie die Kosten von insgesamt 2566,71 Euro nicht auf einmal bezahlen konnte. Darauf hatte sie die Vertragspartner nicht hingewiesen und auch keine Ratenzahlung vereinbart. Die 59-Jährige räumte den Tatvorwurf ein, wies aber darauf hin, dass sie das Geld inzwischen bezahlt habe.

Der Marktleiter wurde beinahe überfahren

Räuberischer Diebstahl wird der Frau wegen eines Vorfalls am 28. Dezember 2020 in einem Geschäft für Tierbedarf in Vechelde vorgeworfen. Nach Aussage des Marktleiters, der den Vorfall beobachtet hatte, nahm die Frau zwei Packungen Vogelfutter im Wert von 17,98 Euro aus einem Regal vor dem Geschäft, lud sie in den Kofferraum ihres Autos und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Als der Marktleiter sich ihr in den Weg stellte, um den Vorfall zu klären, sei beinahe überfahren und vom Außenspiegel am linken Unterarm berührt worden. Der Mann merkte sich das Autokennzeichen und verständigte die Polizei.

Beamte machten die Frau ausfindig und stellten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert und mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Bereits einige Tage zuvor war die Polizei auf das nicht versicherte Auto aufmerksam geworden und hatte der Angeklagten ein sofortiges Fahrverbot erteilt. Zwar räumte die Ilsederin die Tatvorwürfe weitgehend ein, sie suchte aber Ausflüchte und gab ausweichende Erklärungen. Der Vorsitzende Richter sprach das Urteil nach intensiver Beratung mit den Schöffen.

