Bernd Lüttgering aus Vöhrum gibt sein Roman-Debüt

Vöhrum/Brüssel

Es ist sein Leben lang sein Ziel gewesen, zu schreiben und als Autor zu arbeiten: Der gebürtige Vöhrumer Bernd Lüttgerding ist diesen Weg konsequent und mutig gegangen und lebt seinen Traumberuf. Damit steht der heute in Brüssel lebende Autor ganz im Gegensatz zu dem Protagonisten in seinem Debüt-Roman „Gesang vor Türen“, der jetzt im Berliner Verlag duotincta erschienen ist.

Eigentlich hat Stefan Schliefenbeck nichts zu verlieren. Er müsste die hübsche Kassiererin im Bioladen nur ansprechen. „Wenn da nicht seine Hoffnungen und Ängste wären: Statt sich endlich ein Herz zu fassen, flüchtet er in schwindelerregende Vorstellungen davon, was passieren könnte, und verlegt so die Handlung immer wieder in sein Inneres“, heißt es in der Inhaltsangabe vom Verlag.

20 Varianten vom vorweggenommenen Scheitern

Eine Liebesgeschichte im Kopf? „Auch, aber in meinem Roman geht es vielmehr um das Verhältnis von Mensch und Realität und die Grenze zwischen Vorstellung und Wirklichkeit“, sagt Lüttgerding. Der „Romanheld“ möchte ja die Kassiererin ansprechen, stellt sich aber immer wieder das Scheitern vor – dass es nichts wird. „Im Grunde dreht sich die Geschichte um 20 Varianten vom vorweggenommenen Scheitern“, erklärt der 47-jährige Autor.

Insgesamt rund zwei Jahre hat Lüttgerding an seinem Debüt-Roman gearbeitet. Er hat bereits zwei Gedichtbände veröffentlicht: „Stäubungen“ (2017) und „Der rote Fuchs“ (2019) sind im Kölner Verlag Parasitenpresse erschienen. Seit 2008 lebt Lüttgerding in Belgien, zunächst in Antwerpen und seit 2012 in Brüssel, wo seine Frau Julie seit Januar 2019 im Stadtteil Uccle eine Residenz für Künstler betreibt. Zum Schreiben zieht er sich am liebsten bei zugezogenen Gardinen und verschlossener Tür zurück. „Ich habe mir ein einsames Metier ausgesucht“, erzählt der 47-Jährige. Corona verstärkt diese Situation: „Man muss zu Hause bleiben und kann nicht eben mal in die Kneipe gehen, um sich mit Freuden zu treffen. Aber ich habe Glück, ich habe einen großen Garten, der mir Abwechslung verschafft.“

Auch als Autor macht ihm die Pandemie zu schaffen: „Ich kann nicht reisen“, sagt Lüttgerding. „Ich habe großen Spaß daran ein- bis zweimal pro Monat Lesungen in Berlin, Köln oder anderen Städten zu halten. Unter normalen Umständen hätte ich Anfang November bei Thalia in Peine eine Lesung gegeben, die aber nun unter Vorbehalt auf das kommende Frühjahr verschoben wurde.“

Neuer Roman spielt in Peine

Seinen Heimatort Vöhrum und seine Mutter besucht Lüttgerding in der Regel alle zwei Monate. „Ich habe auch noch gute Freunde in Peine.“ Seine Verbindung zur Fuhsestadt wird sich übrigens auch in seiner Arbeit widerspiegeln: „Ein neuer Roman ist in Planung, der tatsächlich in Peine spielen wird“, kündigt der Autor an. „Mehr wird aber nicht verraten.“

Der Roman „Gesang vor Türen“ von Bernd Lüttgerding umfasst 200 Seiten. Er kostet 17 Euro und ist als Taschenbuch im Berliner Verlag duotincta erschienen (ISBN 9783946086581).

Von Jan Tiemann