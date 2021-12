Endspurt bei den Handwerkern, die Mitarbeiterinnen räumen bereits ein: Nach Umbau-Arbeiten steht Freitag am historischen Markt in Peine die Teileröffnung des künftig größeren Geschäfts „Nensel – Mode am Markt“ an. Inhaber Michael Betker erläutert, warum er zum Standort hält und was er sich für Peines Händler wünscht.