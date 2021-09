Konzert-Dreierpack am Samstag - Beachfestival: Am Eixer See wird auf einer nagelneuen Bühne gerockt

Der Wetterbericht sagt Sonne voraus: Auch deshalb läuft der Vorverkauf für das Konzert-Dreierpack am Samstag am Eixer See gut. Die Aufbauarbeiten haben begonnen.